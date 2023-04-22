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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال النظافة بالمحلة .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية داخل مدينة المحلة الكبرى، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل حي أول وثان المحلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الواقعة داخل نطاق حي أول المحلة وحي ثان المحلة موجهاً رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول، مع تنفيذ حملة موسعة لرفع البلدورات والحواجز  والإشغالات المتعدية على حرم الطريق وتسبب إعاقة لحركة المواطنين وللحركة المرورية.

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محافظ الغربية المحلة عيد الفطر رؤساء الاحياء الشوارع الدكتور طارق رحمي طارق رحمي المحلة الكبرى

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