الأهالي لـ التعليم: قللوا عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو زودوا زمن الإجابة

حالة من الغضب يعيشها أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، عبر جروب حوار مجتمعي تربوي الذي يتفاعل معه وزير التربية والتعليم ، بسبب إصرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تعديل زمن إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 او عدد اسئلتها لتخفيف العبء على الطلاب .

وقال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، إن الوزارة قررت إضافة الأسئلة المقالية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، مع الإبقاء على نفس زمن الإجابة المعتاد لكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الطالب أثناء الحل.

وقالت حنين يحيى: “نرجو من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة الزمن المخصص للإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023، ولو زيادة الوقت تحتاج قانون جديد، فلابد من تخفيف الأسئلة الاختياري أو التراجع عن إضافة الأسئلة المقالية لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام لحين تعديل قانون الثانوية العامة”.

وقالت فاتن أحمد إحدى أولياء الأمور: “نطالب الوزارة إما أن تقلل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في علمي رياضة أو تقرر زيادة زمن الإجابة في عمل التوازن المطلوب بعد إضافة الأسئلة المقالية”.

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من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، لا بد أن يكون للامتحان زمن محدد ثابت حتى لو اعتقد البعض أنه اقل من المطلوب، إذ أن عامل السرعة في الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل صحيح عامل مهم جدا في التمييز بين الطالب الضعيف والمتوسط والمتفوق.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تحديد زمن الامتحان ليس ناتجا عن رأي واضع الامتحان مطلقا.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أن الأبحاث العالمية والمحلية في مجال التقويم والامتحانات ، حددت متوسط زمن إجابة مفترض لكل سؤال خاصة الاختيار من متعدد ، في ضوء تطبيق ذلك على عينات من الطلاب في أثناء الحل علي الامتحانات ، واحتساب متوسط الزمن المطلوب للإجابة (وهو الذي انتهي فيه معظم الطلاب من الإجابة ) ، اما واضع الامتحان فعليه تحديد ووضع وتكييف الاسئلة مع الزمن المحدد