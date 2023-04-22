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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ميدان السواقي .. أشهر أماكن الفسح في الفيوم | شاهد

الفيوم
الفيوم

عرضت الفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ميدان السواقي.. أشهر أماكن الفسح في الفيوم".

أحد أهم وأرقى ميادين محافظة الفيوم وقبلة سياحية جديدة تضاف إلى عناصر الجذب السياحي للمحافظة، إنه ميدان السواقي الذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك.

وشملت أعمال التطوير إقامة مسرح مفتوح على السواقي و16 كافيتيريا ومطعم و8 بازارات وساحة نصب تذكاري للشهداء وممر مشاه مطل على بحر يوسف مباشرة ومقاعد مفتوحة وبرجولات ومسطحات خضراء.

وجرى تطوير الميدان منذ سنتين بإضافة منشآت مثل المطاعم والكافيهات حتى تكون مناسبة للمجتمع الفيومي والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، حيث يوجد ميدان السواقي في قلب المحافظة، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة السواقي وتوسعة الحوض وإضافة شكل جمالي وروح للمكان.
 

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