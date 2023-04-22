زوجة نجم الأهلي تستعرض جمالها وأناقتها بفستان جذاب.. شاهد

خطفت لويزا ماركيز زوجة البرازيلي برونو سافيو لاعب النادى الأهلي أنظار متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام".

وتألقت لويزا، بإطلالة جريئة رفقة نجلها مرتدية فستان مكشوف من داخل منزلها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.



يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.