زوجة أحمد عبدالعزيز: شخصية الحاج شهاب في «سره الباتع» إضافة لرصيد زوجي|فيديو

أبدت دينا شرف الدين زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، سعادتها بالشخصية التي قدمها احمد عبد العزيز في مسلسل “سره الباتع”.

وقالت دينا شرف الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ":" شخصية الحاج شهاب إضافة إلى رصيد أحمد عبد العزيز الفني ".

وتابعت دينا شرف الدين: "تأدية شخصية الحاج شهاب تعتبر تحديا بالنسبة لأحمد عبد العزيز لأنها شخصية مركبة".

وأكملت دينا شرف الدين: "أحمد عبد العزيز قام بتجسيد الشخصية بشكل رائع وباتقان شديد ".

ولفتت دينا شرف الدين: "سره الباتع عمل فني كبير وملحمي ويضم عدد كبير من الفنانين الكبار ".