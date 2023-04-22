بالفرو الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





و ظهرت أنغام بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال جاكت باللون الابيض الفرو ونسقت معه بنطلون جينز فاتح، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

حفل أنغام فى السعودية

وأحيت المطربة أنغام حفلها في حفل ليلة صوت مصر الشهر الماضي وافتتحت الحفل بأغنية في الركن البعيد الهادي، وهي أغنية ضمن الألبوم الأول الذي طرحته أنغام عام 1988.

كما غنت أنغام خلال الحفل أغنية إلا أنا، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، إلى جانب غنائها ما تروحش بعيد.

الحفل بعنوان بعنوان ليلة صوت مصر في المملكة العربية السعودية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

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