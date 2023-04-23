تظاهرة جديدة احتجاجا على إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء السبت، للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين، فيما نظمت تظاهرات أقل حجما في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأتت تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للإصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء، تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء.

ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامنا مع كلمة يلقيها نتنياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في الولايات المتحدة.

ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير، يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتنياهو في ديسمبر.

وأعلن هذا الأخير في 27 مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.

وتقول الحكومة إن النص يهدف من بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، أما معارضو الإصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك دروب غير ليبرالية لا بل استبدادية.