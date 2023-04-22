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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي

مظاهرات اسرائيل
مظاهرات اسرائيل

بدأت الاحتجاجات في المدن والتقاطعات في جميع أنحاء إسرائيل، اليوم السبت، في مظاهرات ضد الإصلاح القضائي، مع تجمع مركزي في تل أبيب.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبري، تم إغلاق الشوارع المركزية في المدينة، والشرطة انتشرت في مكان المظاهرات.

وخرجت احتجاجات ضخمة في إسرائيل للأسبوع السادس عشر على التوالي ضد الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو.

واندلعت احتجاجات ، اليوم السبت، في حيفا وأشدود وبئر السبع ومدن إسرائيلية رئيسية أخرى.

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وفي مارس، أعلن نتنياهو تعليق العملية التشريعية بشأن الإصلاح القضائي من أجل التفاوض والتوصل إلى حل وسط مع المعارضين. 

وستبدأ مناقشة الإصلاح في البرلمان خلال الدورة الصيفية للكنيست.

ومع ذلك، فإن منظمي الاحتجاج، خوفًا من إمكانية طرح قانون مثير للجدل يمنح التحالف السيطرة على التعيينات القضائية للتصويت بسرعة، تعهدوا بمواصلة تنظيم المظاهرات حتى يتم هزيمة الإصلاح تمامًا.

إسرائيل بنيامين نتنياهو اليمين المتطرف تل أبيب حيفا

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