الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط تواصل فعالياتها بالمعادي وسط أجواء إيمانية

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

الكاهن علامة رجاء

وألقى الخوري يوسف عساف إرشاد اليوم بعنوان "الكاهن علامة رجاء"، انطلاقًا من روحانية الأب الطوباوي أنطوان شفرييه، تلاه خمس حلقات حوار حول هذا السياق.

كذلك، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث قام بخدمة الذبيحة الإلهية القمص جرجس بشرى، راعي كنيسة أم الرحمة، بمنهري، التابعة لإيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية، التابعة لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك. واختتم اليوم برحلة نيلية.