نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى لتوسيع أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك حاليًا 16 مركبًا، منها واحدة لنقل الحاويات و15 صب جاف، مع خطط لإضافة مركبين بحمولات كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير أن الهدف النهائي هو امتلاك 21 مركبًا، واستبدال المراكب القديمة التي تجاوز عمرها 30 عامًا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لميناء العين السخنة لمتابعة وصول الأوناش العملاقة لمحطة هاتشيسون، حيث شدد على أهمية تطوير الممرات اللوجستية لربط المناطق الإنتاجية بالموانئ والمراكز اللوجستية. وأضاف أن هناك خطة لإنشاء 7 ممرات لوجستية تسهم في تسريع حركة البضائع وتعظيم الاستفادة من الموانئ الحالية والجديدة.

وأوضح الوزير أن الممرات اللوجستية ستشمل ربط ميناء السخنة بالبحر الأحمر بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، مرورًا بشبكة السكك الحديدية بطول 63.5 كم، وصولًا إلى المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر، وأخيرًا ميناء الإسكندرية، بما يعزز التكامل بين الإنتاج والتصدير ويسهّل التجارة الداخلية والخارجية.