صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يترقب الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية بشغف موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026، والتي ستُقام في إمارة موناكو الفرنسية خلال ساعات قليلة.

هذه القرعة المرتقبة ستحدد مواجهات الفرق المتأهلة من مختلف الدوريات الأوروبية وأيضاً ستكشف عن المنافسين الذين سيواجهونهم في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيشهد تواجد المصريان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ونظيره عمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تُجرى قرعة دوري المجموعات اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، في منتجع غريمالدي بموناكو.

ستبدأ القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما ستكون الساعة الثامنة في باقي الدول العربية مثل مصر، والخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

يمكن متابعة البث المباشر للقرعة عبر عدة قنوات، منها قناة "beIN SPORTS NEWS"، وكذلك القناة الرسمية لليويفا على يوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كيفية إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا

ستُقسم الفرق المتأهلة البالغ عددها 36 فريقاً إلى أربع أوعية وفقًا لتصنيفها في الموسم الماضي في الدوريات الأوروبية. يشمل الوعاء الأول الفرق التي حازت على تصنيفات عالية مثل باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ.

سيتم إجراء القرعة بشكل يتضمن سحب كرة مادية، يليه استخدام برنامج آلي لاختيار المنافسين. سيلعب كل فريق مباراة واحدة على أرضه ومباراة أخرى خارج أرضه ضد فرق من كل وعاء، مع مراعاة عدم مواجهة فريق من نفس الدوري.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

تنطلق مرحلة الدوري في 16 سبتمبر 2025، وستستمر لمدة 8 أسابيع. الجدول الزمني لمباريات المرحلة يتضمن:

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر

الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر

الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في 30 مايو 2026، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر. يعتبر هذا الملعب حديث العهد حيث افتتح في عام 2019 ويعتبر من الملاعب المميزة التي يستضيف بها كبار البطولات الأوروبية.

الفرق المتأهلة للمجموعات

تم تصنيف الفرق المتأهلة على عدة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشلسي، دورتموند.

المستوى الثاني: أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتلانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينغ، أولمبياكوس، سلافيا براغ، مرسيليا، بودو غليمنت، كاراباج الأذربيجاني.

المستوى الرابع: موناكو، جلاطة سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كايرات الكازاخستاني، بافوس القبرصي.

تظل ثلاث مواجهات لتحديد الفرق المتبقية والتي ستُعقد وفقاً لتصفيات إضافية.