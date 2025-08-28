قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية
هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم
وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل
مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام| بث مباشر
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور
تامر حسني لـ هايدي: أنا عازمك على فرح النهاردة بالليل
مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح
أحمد أيمن

يترقب الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية بشغف موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026، والتي ستُقام في إمارة موناكو الفرنسية خلال ساعات قليلة. 

هذه القرعة المرتقبة ستحدد مواجهات الفرق المتأهلة من مختلف الدوريات الأوروبية وأيضاً ستكشف عن المنافسين الذين سيواجهونهم في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيشهد تواجد المصريان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ونظيره عمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 

من المقرر أن تُجرى قرعة دوري المجموعات اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، في منتجع غريمالدي بموناكو. 

ستبدأ القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما ستكون الساعة الثامنة في باقي الدول العربية مثل مصر، والخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

يمكن متابعة البث المباشر للقرعة عبر عدة قنوات، منها قناة "beIN SPORTS NEWS"، وكذلك القناة الرسمية لليويفا على يوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كيفية إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 

ستُقسم الفرق المتأهلة البالغ عددها 36 فريقاً إلى أربع أوعية وفقًا لتصنيفها في الموسم الماضي في الدوريات الأوروبية. يشمل الوعاء الأول الفرق التي حازت على تصنيفات عالية مثل باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ.

سيتم إجراء القرعة بشكل يتضمن سحب كرة مادية، يليه استخدام برنامج آلي لاختيار المنافسين. سيلعب كل فريق مباراة واحدة على أرضه ومباراة أخرى خارج أرضه ضد فرق من كل وعاء، مع مراعاة عدم مواجهة فريق من نفس الدوري.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 

تنطلق مرحلة الدوري في 16 سبتمبر 2025، وستستمر لمدة 8 أسابيع. الجدول الزمني لمباريات المرحلة يتضمن:

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر

الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر

الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في 30 مايو 2026، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر. يعتبر هذا الملعب حديث العهد حيث افتتح في عام 2019 ويعتبر من الملاعب المميزة التي يستضيف بها كبار البطولات الأوروبية.

الفرق المتأهلة للمجموعات

تم تصنيف الفرق المتأهلة على عدة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشلسي، دورتموند.

المستوى الثاني: أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتلانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينغ، أولمبياكوس، سلافيا براغ، مرسيليا، بودو غليمنت، كاراباج الأذربيجاني.

المستوى الرابع: موناكو، جلاطة سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كايرات الكازاخستاني، بافوس القبرصي.

تظل ثلاث مواجهات لتحديد الفرق المتبقية والتي ستُعقد وفقاً لتصفيات إضافية.

دوري ابطال اوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا موعد قرعة دوري أبطال أوروبا محمد صلاح عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على 4 أشخاص يمارسون أعمال التسول بالمقطم

الحركة المرورية

إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب بعد تصادم ربع نقل وميكروباص

السيارة

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة بالشرقية

بالصور

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد