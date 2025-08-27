شاهد.. جلسة تصوير عمر مرموش استعدادا لدوري أبطال أوروبا

شارك الإعلامي أحمد شوبير صوراً لجلسة تصوير اللاعب المصري عمر مرموش استعدادا لدوري أبطال أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



واصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجازاته على الساحة العالمية بعدما حافظ على مركزه التاسع في قائمة أفضل مهاجمي العالم لعام 2025، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن شبكة "givemesport" العالمية، ليتفوق على أساطير بارزين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مرموش في قائمة الكبار

وجاء استمرار مرموش ضمن العشرة الأوائل ليؤكد مكانته بين نخبة المهاجمين في العالم، بعدما تفوق على رونالدو الذي حل في المرتبة الـ13، استنادًا إلى عدة معايير وضعتها الشبكة العالمية، أبرزها: عدد الأهداف المسجلة، المساهمات التهديفية، معدل التسجيل في كل مباراة، الأداء الفردي، بالإضافة إلى الدور الحيوي لكل لاعب مع فريقه.