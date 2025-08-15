قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر مرموش يتطلع لهز شباك وولفرهامبتون في انطلاقة البريميرليج مع مانشستر سيتي

مرموش
مرموش
إسلام مقلد

يستعد النجم المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة قوية أمام وولفرهامبتون، والمقررة في السابعة والنصف من مساء السبت 16 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى.

مرموش الذي تألق منذ انضمامه إلى صفوف بطل إنجلترا، يسعى لإضافة وولفرهامبتون إلى قائمة الفرق التي هز شباكها في البريميرليج، بعدما سبق له تسجيل 7 أهداف في البطولة، من بينها "هاتريك" أمام نيوكاسل يونايتد، وأهداف في شباك برايتون، ليستر سيتي، كريستال بالاس، وبورنموث.

وكان مرموش واجه وولفرهامبتون مرة واحدة فقط، في الثاني من مايو الماضي، ضمن الجولة 35 من الموسم المنقضي، وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد أحرزه كيفين دي بروين، من صناعة البلجيكي جيرمي دوكو، قبل أن ينتقل دي بروين مؤخراً إلى نابولي الإيطالي.

ومنذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، بات مرموش أحد أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما حل ثالثاً في قائمة أغلى الصفقات التي أبرمها المدرب خلال مسيرته الممتدة لـ 17 عاماً، خلف جاك جريليش (117.5 مليون يورو) والكرواتي جفارديول (90 مليون يورو)، ومتقدماً على روبن دياز (71.6 مليون يورو) ورودري (70 مليون يورو).

المواجهة المقبلة أمام وولفرهامبتون تمثل فرصة ذهبية لمرموش لبدء موسمه الجديد بقوة، وتأكيد مكانته كأحد أعمدة مانشستر سيتي الهجومية، خاصة وأن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه المحلي وسط منافسة شرسة من كبار الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون

