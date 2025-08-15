عمر مرموش يتطلع لهز شباك وولفرهامبتون في انطلاقة البريميرليج مع مانشستر سيتي

يستعد النجم المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة قوية أمام وولفرهامبتون، والمقررة في السابعة والنصف من مساء السبت 16 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى.

مرموش الذي تألق منذ انضمامه إلى صفوف بطل إنجلترا، يسعى لإضافة وولفرهامبتون إلى قائمة الفرق التي هز شباكها في البريميرليج، بعدما سبق له تسجيل 7 أهداف في البطولة، من بينها "هاتريك" أمام نيوكاسل يونايتد، وأهداف في شباك برايتون، ليستر سيتي، كريستال بالاس، وبورنموث.

وكان مرموش واجه وولفرهامبتون مرة واحدة فقط، في الثاني من مايو الماضي، ضمن الجولة 35 من الموسم المنقضي، وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد أحرزه كيفين دي بروين، من صناعة البلجيكي جيرمي دوكو، قبل أن ينتقل دي بروين مؤخراً إلى نابولي الإيطالي.

ومنذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، بات مرموش أحد أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما حل ثالثاً في قائمة أغلى الصفقات التي أبرمها المدرب خلال مسيرته الممتدة لـ 17 عاماً، خلف جاك جريليش (117.5 مليون يورو) والكرواتي جفارديول (90 مليون يورو)، ومتقدماً على روبن دياز (71.6 مليون يورو) ورودري (70 مليون يورو).

المواجهة المقبلة أمام وولفرهامبتون تمثل فرصة ذهبية لمرموش لبدء موسمه الجديد بقوة، وتأكيد مكانته كأحد أعمدة مانشستر سيتي الهجومية، خاصة وأن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه المحلي وسط منافسة شرسة من كبار الدوري الإنجليزي.