تُسحب اليوم الخميس قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا (2025-2026)، بمشاركة 36 فريقًا.

وتم تقسيم الأندية المشاركة وتم تقسيم الفرق الـ36 المتأهلة لدوري أبطال أوروبا إلى أربعة مجموعات لقرعة مرحلة الدوري، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتنطلق مراسم القرعة في تمام السادسة مساءً في مدينة موناكو الفرنسية، ويمكن متابعتها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والقناة الرسمية لليوفا عبر موقع يوتيوب.

وسيلعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 لقاءات على أرضه، و4 خارج أرضه، بما في ذلك فريقان من كل مستوى، أحدهما على أرضه والآخر خارجها.

مستويات الأندية المشاركة



باريس (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مان سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا)

تشيلسي (إنجلترا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا)

المستوى 2

أرسنال (إنجلترا)

ليفركوزن (ألمانيا)

أتلتيكو دريد (إسبانيا)

بنفيكا (البرتغال)

أتالانتا (إيطاليا)

فياريال (إسبانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

فرانكفورت (ألمانيا)

كلوب بروج (بلجيكا)

المستوى 3

توتنهام (إنجلترا)

آيندهوفن (هولندا)

أياكس (هولندا)

نابولي (إيطاليا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

أولمبياكوس (اليونان)

سلافيا براها (التشيك)

​​بودو/جليمت (النرويج)

مارسيليا (فرنسا)

المستوى 4

كوبنهاجن (الدنمارك)

موناكو (فرنسا)

جلطة سراي (تركيا)

يونيون إس جي (بلجيكا)

قره باغ (أذربيجان)

أتلتيك بلباو (إسبانيا)

نيوكاسل (إنجلترا)

بافوس (قبرص)

خيرات ألماتي (كازاخستان).