قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصف علي بن أبي طالب لشكل النبي.. اعرف كيف كانت ملامح رسول الله
رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
أول تعليق من ماكرون على الهجوم الروسي ضد كييف
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري في مطار العلمين الدولي
برلماني: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات خلال الفترة المقبلة
محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري
ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالقاهرة
شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
كان مركزه باك ليفت.. الغندور يطرح سؤالا هاما بشأن نجم الأهلي
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري
دوري

تُسحب اليوم الخميس قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا (2025-2026)، بمشاركة 36 فريقًا.

وتم تقسيم الأندية المشاركة وتم تقسيم الفرق الـ36 المتأهلة لدوري أبطال أوروبا إلى أربعة مجموعات لقرعة مرحلة الدوري، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

وتنطلق مراسم  القرعة في تمام السادسة مساءً في مدينة موناكو الفرنسية، ويمكن متابعتها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والقناة الرسمية لليوفا عبر موقع يوتيوب.

وسيلعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 لقاءات على أرضه، و4 خارج أرضه، بما في ذلك فريقان من كل مستوى، أحدهما على أرضه والآخر خارجها.

مستويات الأندية المشاركة


باريس (فرنسا)
ريال مدريد (إسبانيا)
مان سيتي (إنجلترا)
بايرن ميونخ (ألمانيا)
ليفربول (إنجلترا)
إنتر (إيطاليا)
تشيلسي (إنجلترا)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
برشلونة (إسبانيا)

المستوى 2
أرسنال (إنجلترا)
ليفركوزن (ألمانيا)
أتلتيكو دريد (إسبانيا)
بنفيكا (البرتغال)
أتالانتا (إيطاليا)
فياريال (إسبانيا)
يوفنتوس (إيطاليا)
فرانكفورت (ألمانيا)
كلوب بروج (بلجيكا)

المستوى 3
توتنهام (إنجلترا)
آيندهوفن (هولندا)
أياكس (هولندا)
نابولي (إيطاليا)
سبورتنج لشبونة (البرتغال)
أولمبياكوس (اليونان)
سلافيا براها (التشيك)
​​بودو/جليمت (النرويج)
مارسيليا (فرنسا)

المستوى 4
كوبنهاجن (الدنمارك)
 موناكو (فرنسا)
جلطة سراي (تركيا)
يونيون إس جي (بلجيكا)
قره باغ (أذربيجان)
 أتلتيك بلباو (إسبانيا)
 نيوكاسل (إنجلترا)
بافوس (قبرص)
خيرات ألماتي (كازاخستان).

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا يويفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ترشيحاتنا

شوبير

أنا تحت أمركم.. شوبير يكشف تفاصيل تجديد عقد كريم فؤاد

فريق حلوان

حلوان يحتفل بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية ويقدم الصفقات الجديدة

مران الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة بيراميدز

بالصور

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد