«حجازي» في اختبار صعب مع نيوم ضد الأهلي في الدوري السعودي

يحل فريق نيوم المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي ضيفاً على الأهلي اليوم، الخميس، في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

نيوم ضد الأهلي

ويستهدف نيوم الذي يخوض مباراته الأولى في دوري روشن، تحقيق انطلاقة مثالية بخطف انتصارًا ثمينًا من الراقي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وأجرى نيوم تعديلات بالجملة بعد الصعود للدوري السعودي للمحترفين، حيث تعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، كما أنفق 89 مليون يورو على تدعيمات الفريق، محتلا المرتبة الثانية في قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي بعد القادسية.

في المقابل، يدخل الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب السوبر السعودي على حساب النصر.

وكان الأهلي أنهى الموسم الماضي من مسابقة الدوري السعودي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.