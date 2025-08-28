شوبير يكشف سر اعتراض بيراميدز على حكام مباراة الأهلي وموقف الاتحاد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن بيراميدز سيتقدم باعتراض رسمي علي طاقم التحكيم الإسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس المرشح لإدارة مباراته أمام الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز .

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن اعتراض بيراميدز لن يغير من شيئ خاصة وان الأمر قد تم حسمه باستقدام الطاقم الإسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس لإدارة المباراة وتم إرسال التذاكر لطاقم التحكيم وسيصلون القاهرة خلال ساعات لإدارة اللقاء.

وأضاف شوبير أن استقدام حكام أجانب جاء وفقا لرغبة الأهلي الذي طلب استقدام حكام أجانب لإدارة لقاء بيراميدز.

وأضاف شوبير أن سبب اعتراض بيراميدز أن نفس الحكم أدار مباراته أمام الأهلي واحتسب ركلة جزاء لحسين الشحات لم تكن سليمة وفقا لمسئولي بيراميدز.

واضاف ان بيراميدز يطالب بإسناد المباراة لحكام مصريين وأنهم لديهم ثقة في الحكام المصريين في قيادة اللقاء بصورة جيدة.