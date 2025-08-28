قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: "وحشنا صوتك يا نجمة العيلة"
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
بالصور

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
آية التيجي

أثارت وفاة الطفلة سدرة حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدت حياتها متأثرة بإصابتها بمرض نادر يُعرف باسم متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS، وهو مرض شديد الندرة قد يصيب الأطفال والبالغين ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة أبرزها الفشل الكلوي والموت المفاجئ إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا.

ما هي متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS؟

يُعرّف الخبراء متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS، بأنه اضطراب مناعي وراثي ناتج عن خلل في تنظيم "المسار التكميلي" بجهاز المناعة، ما يؤدي إلى تكوين جلطات دقيقة داخل الأوعية الدموية الصغيرة، وبالتالي إصابة أعضاء حيوية مثل الكلى، القلب، والدماغ.

وتُقدّر نسبة متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS بحالة واحدة فقط لكل 500 ألف شخص سنويًا، أي أنه من أندر المتلازمات الطبية المعروفة عالميًا، وفقا لما نشر في موقع “cleveland clinic”.

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

الأعراض الخطيرة للمرض

يظهر متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS عادةً بثلاثة اعراض مميزة:

ـ أنيميا انحلالية (تكسّر كريات الدم الحمراء).

ـ انخفاض الصفائح الدموية.

ـ فشل كلوي حاد.

كما تشمل الأعراض الأخرى: شحوب شديد، بول داكن أو دموي، غثيان وقيء، ارتفاع ضغط الدم، تورّم في الجسم، إضافةً إلى أعراض عصبية مثل الارتباك أو التشنجات.

وفي بعض الحالات قد تظهر مضاعفات إضافية مثل نوبات قلبية، التهاب البنكرياس، أو مشكلات جلدية.

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

الأسباب وعوامل الخطر

وفقًا لمصادر طبية أجنبية، فإن أكثر من 60% من حالات متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS ترتبط بطفرات جينية في بروتينات تنظم عمل جهاز المناعة (مثل CFH و CFI و C3)، بينما قد تنتج بعض الحالات عن أجسام مضادة ذاتية تعطل وظيفة "عامل H".
ويُذكر أن المرض قد يُحفَّز بعوامل بيئية أو صحية مثل:

ـ العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

ـ الحمل.

ـ بعض الأدوية.

ـ الأورام أو الضغط العصبي الشديد.

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

طرق التشخيص

يعتمد تشخيص متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS على مزيج من:

ـ تحاليل الدم التي تكشف تحلل كريات الدم الحمراء ونقص الصفائح.

ـ الفحوص التي تؤكد الفشل الكلوي الحاد.

ـ استبعاد أمراض مشابهة مثل HUS الناتج عن بكتيريا القولونية أو متلازمة التخثر TTP.

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

العلاج والتوقعات

على مدار سنوات طويلة، كان علاج متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS الأساسي يعتمد على تبادل البلازما أو حقنها، لكنه لم يكن كافيًا للسيطرة الكاملة على المرض. 

أما مؤخرًا، فقد غيّرت الأدوية الحديثة مثل Eculizumab وRavulizumab مستقبل العلاج، حيث تعمل على تثبيط المسار التكميلي وتمنع حدوث الجلطات الدقيقة داخل الأوعية.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن المرض في حال عدم علاجه يؤدي إلى وفاة أو فشل كلوي دائم لدى 40% من المرضى في النوبة الأولى، بينما يصل خطر الانتكاسات إلى 65% خلال السنة الأولى فقط.

وفاة الطفلة سدرة بمتلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

وفاة الطفلة سدرة ورسالة تحذير للأهالي

رحيل الطفلة سدرة بسبب مضاعفات هذا المرض النادر يعيد تسليط الضوء على خطورته وضرورة التشخيص المبكر عند ظهور أعراض مثل الفشل الكلوي المفاجئ أو الانيميا غير المفسرة عند الأطفال.
ويؤكد الأطباء أن سرعة التدخل العلاجي بالأدوية الحديثة قد تنقذ حياة المصابين وتقلل من نسبة الوفيات بشكل كبير.

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS الطفلة سدرة وفاة الطفلة سدرة الفشل الكلوي الموت المفاجئ

