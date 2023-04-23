قدمت الشيف سارة عز طريقة عمل كيك الشوكولاتة الرائعة بمذاق لذيذ جدا وشكل يناسب أعياد الميلاد والاحتفالات .



المكونات لعمل كيك الشكولاتة

للكيك:

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب دقيق (منخول)

25 جم كاكاو

1 باكيت فانيليا

1 باكيت بيكنج باودر

للكاسترد::

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملاعق طعام نشاء

1 كوب سكر

2 ملاعق كاكاو بودرة

1 باكيت فانيليا

1 لتر حليب

1 عبوة من كريمة الكاكاو المخفوقة



لتشريب الكيك::

نصف كوب سكر

2.5 أكواب ،

من

الحليب

للغاناش:

200 مل کريم سائل

80 جرام شوكولاتة داكنة



طريقة عمل كيك الشكولاتة

1- للكعكة لنأخذ البيض والسكر في وعاء خلط مناسب ونخفقه حتى يتحول إلى رغوة بيضاء.

2- أضيفي الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر واخفقيها مرة أخرى.

3- ندهن البايركس المستطيل ونصب خليط الكيك فيه .

4- نخبز في فرن محمى على 160 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

5- نترك كعكتنا المخبوزة لتبرد.

6- بينما تبرد كعكتنا ، دعنا نجهز الكاسترد. لهذا ، دعونا نأخذ الدقيق والنشا والسكر والكاكاو والفانيليا والحليب في القدر ونخلط.

7-ثم نضع وعاءنا على الموقد ونطبخ حتى يصبح الكاسترد سميكا.

8- لنأخذ الكاسترد السميك من الموقد وننتظر حتى يبرد.

9- نضيف كريمة الكاكاو المخفوقة إلى الكاسترد المبرد ونضربها بالخلاط.

10-لتبليل كعكتنا لنأخذ السكر والحليب في وعاء منفصل ونخلط حتى يذوب السكر ونشرب به الكيك

11- لنسكب الكاسترد الذي أعددناه فوق كعكتنا ونفرده حبدا .

12- للغاناش لنأخذ الكريمة السائلة في قدر ونقوم بتسخينها.

13-قبل أن يغلي الكريمة، نطفىء القدر ونضيف الشوكولاتة الداكنة ونخلطها.

14- نستمر في الخلط حتى تذوب الشوكولاتة.

15- نسكب الغاناش الذي أعددناه على الكعكة ونقوم بفرده.

16- نحتفظ بالكيكة في الثلاجة ثم نقدمها وبالعافية.