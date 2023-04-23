قدمت الشيف سارة عز طريقة عمل كيك الشوكولاتة الرائعة بمذاق لذيذ جدا وشكل يناسب أعياد الميلاد والاحتفالات .
المكونات لعمل كيك الشكولاتة
للكيك:
4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق (منخول)
25 جم كاكاو
1 باكيت فانيليا
1 باكيت بيكنج باودر
للكاسترد::
3 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملاعق طعام نشاء
1 كوب سكر
2 ملاعق كاكاو بودرة
1 باكيت فانيليا
1 لتر حليب
1 عبوة من كريمة الكاكاو المخفوقة
لتشريب الكيك::
نصف كوب سكر
2.5 أكواب ،
من
الحليب
للغاناش:
200 مل کريم سائل
80 جرام شوكولاتة داكنة
طريقة عمل كيك الشكولاتة
1- للكعكة لنأخذ البيض والسكر في وعاء خلط مناسب ونخفقه حتى يتحول إلى رغوة بيضاء.
2- أضيفي الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر واخفقيها مرة أخرى.
3- ندهن البايركس المستطيل ونصب خليط الكيك فيه .
4- نخبز في فرن محمى على 160 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
5- نترك كعكتنا المخبوزة لتبرد.
6- بينما تبرد كعكتنا ، دعنا نجهز الكاسترد. لهذا ، دعونا نأخذ الدقيق والنشا والسكر والكاكاو والفانيليا والحليب في القدر ونخلط.
7-ثم نضع وعاءنا على الموقد ونطبخ حتى يصبح الكاسترد سميكا.
8- لنأخذ الكاسترد السميك من الموقد وننتظر حتى يبرد.
9- نضيف كريمة الكاكاو المخفوقة إلى الكاسترد المبرد ونضربها بالخلاط.
10-لتبليل كعكتنا لنأخذ السكر والحليب في وعاء منفصل ونخلط حتى يذوب السكر ونشرب به الكيك
11- لنسكب الكاسترد الذي أعددناه فوق كعكتنا ونفرده حبدا .
12- للغاناش لنأخذ الكريمة السائلة في قدر ونقوم بتسخينها.
13-قبل أن يغلي الكريمة، نطفىء القدر ونضيف الشوكولاتة الداكنة ونخلطها.
14- نستمر في الخلط حتى تذوب الشوكولاتة.
15- نسكب الغاناش الذي أعددناه على الكعكة ونقوم بفرده.
16- نحتفظ بالكيكة في الثلاجة ثم نقدمها وبالعافية.