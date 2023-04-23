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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة الرائعة بمذاق لذيذ

طريقة عمل كيك الشوكلاته
طريقة عمل كيك الشوكلاته الرائعة بمذاق لذيذ جدا

قدمت الشيف سارة عز طريقة عمل كيك الشوكولاتة الرائعة بمذاق لذيذ جدا وشكل يناسب أعياد الميلاد والاحتفالات .

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المكونات لعمل كيك الشكولاتة 

للكيك:
4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق (منخول)
25 جم كاكاو
1 باكيت فانيليا
1 باكيت بيكنج باودر
للكاسترد::
3 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملاعق طعام نشاء
1 كوب سكر
2 ملاعق كاكاو بودرة
1 باكيت فانيليا
1 لتر حليب
1 عبوة من كريمة الكاكاو المخفوقة


لتشريب الكيك::

نصف كوب سكر
2.5 أكواب ،
من
الحليب
للغاناش:
200 مل کريم سائل
80 جرام شوكولاتة داكنة


طريقة عمل كيك الشكولاتة

1- للكعكة لنأخذ البيض والسكر في وعاء خلط مناسب ونخفقه حتى يتحول إلى رغوة بيضاء.
2- أضيفي الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر واخفقيها مرة أخرى.
3- ندهن البايركس المستطيل ونصب خليط الكيك فيه .
4- نخبز في فرن محمى على 160 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
5- نترك كعكتنا المخبوزة لتبرد.
6- بينما تبرد كعكتنا ، دعنا نجهز الكاسترد. لهذا ، دعونا نأخذ الدقيق والنشا والسكر والكاكاو والفانيليا والحليب في القدر ونخلط.
7-ثم نضع وعاءنا على الموقد ونطبخ حتى يصبح الكاسترد سميكا.
8- لنأخذ الكاسترد السميك من الموقد وننتظر حتى يبرد.
9- نضيف كريمة الكاكاو المخفوقة إلى الكاسترد المبرد ونضربها بالخلاط.
10-لتبليل كعكتنا لنأخذ السكر والحليب في وعاء منفصل ونخلط حتى يذوب السكر ونشرب به الكيك
11- لنسكب الكاسترد الذي أعددناه فوق كعكتنا ونفرده حبدا .
12- للغاناش لنأخذ الكريمة السائلة في قدر ونقوم بتسخينها.
13-قبل أن يغلي الكريمة، نطفىء القدر ونضيف الشوكولاتة الداكنة ونخلطها.
14- نستمر في الخلط حتى تذوب الشوكولاتة.
15- نسكب الغاناش الذي أعددناه على الكعكة ونقوم بفرده.
16- نحتفظ بالكيكة في الثلاجة ثم نقدمها وبالعافية.

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