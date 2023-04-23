قبل افتتاحه بأيام.. أهم 8 معلومات عن معرض زهور الربيع

يعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويرصد موقع "صدى البلد " أبرز المعلومات عن معرض الزهور والذي سيتم إقامته خلال الشهر المقبل

- تبدأ أسعار النباتات في معرض الزهور من 5 جنيهات على حسب نوعية النباتات

- يحتوي معرض الزهور على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم

- لايقتصر معرض الزهور على نباتات فقط بل يمتد ليشمل نباتات الزينة والأسماك والسلع الغذائية والزيوت الطبيعية

- يعتبر معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربي

- التصوير داخل المعرض مجاني.

- يقام معرض زهور الربيع بشكل سنوي عادة في حديقة الأورمان، وتعتبر هذه الدورة الـ 90 له.

- تم تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم 19 أبريل بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي

- سيتم إقامة معرض الزهور منتصف مايو القادم ولمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي