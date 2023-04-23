عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اتصال جمع رئيس وزراء العراق مع نظيره الإيراني وبن سلمان

شياع السوداني
شياع السوداني

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن السوداني تبادل، مساء أمس السبت، التهاني، مع كلا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة حلول عيد عيد الفطر.

وأضاف البيان، أن السوداني أعرب، عن تمنياته باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة.

كما جرى تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها، وفقا للبيان.

صدام حسين طلع «هندي»|جدل في العراق بعد تصريح عن أصول الرئيس السابق

بشكل عاجل.. العراق تنسق إجلاء رعاياها من السودان

محمد شياع السوداني العراق رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

ترشيحاتنا

الخارجية: إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالسودان بطلق ناري

اندلاع حريق في معرض للأجهزة الكهربائية وشقتين سكنيتين بمدينة أسيوط |شاهد

الـ 3 أشهر الأولى بأجر كامل.. إجازة مرضية للموظف في قانون الخدمة المدنية

تفاصيل اتصال جمع رئيس وزراء العراق مع نظيره الإيراني وبن سلمان

التعليم تتخذ اجراءات عاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

سر تعاون النقشبندي مع بليغ حمدي.. حكايات مجهولة من حياة شيخ الإذاعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا

سكان القرية دعموها مادياً.. هندية تقيم حفل زفاف لـ «شجرة» |شاهد

أشباح وأصوات عالية.. ما هو سر القرية المسكونة بالهند وأين اختفى المواطنون

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

فيديو

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ