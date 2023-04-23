تفاصيل اتصال جمع رئيس وزراء العراق مع نظيره الإيراني وبن سلمان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن السوداني تبادل، مساء أمس السبت، التهاني، مع كلا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة حلول عيد عيد الفطر.

وأضاف البيان، أن السوداني أعرب، عن تمنياته باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة.

كما جرى تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها، وفقا للبيان.