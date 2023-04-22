بشكل عاجل.. العراق تنسق إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها تنسق مع دول شقيقة لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن وزارة الخارجية تنسق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للرعايا العراقيين من السودان.

وكان محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، قال إن الجيش السوداني واصل مطاردة ميليشيا الدعم السريع في بعض مناطق الخرطوم التي اختبأوا داخلها، بعد كسر الأخيرة الهدنة المعلنة.

وأضاف أن نطاق المواجهات والمطاردات اتسع في ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم، لافتًا إلى أن ذلك يرجع للضغط الذي تواجهه ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

الأوضاع مضطربة

وأوضح أن الأوضاع مضطربة في العديد من المناطق السودانية، مشيرًا إلى غياب تام لمظاهر العيد في السودان.

وتابع أن هناك نزوحًا كبيرًا من سكان الخرطوم إلى الولايات القريبة من العاصمة، وقدّر عدد النازحين بالآلاف.