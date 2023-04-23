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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعين الناقد.. سهير المرشدي تتحدث عن أعمال ابنتها حنان مطاوع

حنان مطاوع
حنان مطاوع

في حلقه استثنائية من برنامج ليالي تن، المذاع على قناة تن الفضائيه بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ باستضافة الفنانة حنان مطاوع للحديث عن كواليس عملها في الموسم الرمضاني.

وخلال مداخلة هاتفية علقت الفنانة سهير المرشدي ، والدة حنان مطاوع؛ أنها تتابع ابنتها بعين الناقد؛ مضيفة أن ابنتها حنان مطاوع تحب الفن وتحترمه وتحترم جمهورها وتعيش الشخصيه بكل تفاصيلها قبل ان تجسدها.

وأضافت سهير المرشدي، أن ابنتها حنان مطاوع تحترم ثقافتها وتحب الناس؛ مضيفة أنها تنقل الشارع للناس بشكل جيد ومحترم وغير مسيئ؛ مشيرة ان عمل سخيه كان به شعله من الحماس والحب والاحترام المتبادل  والتعاون بين نجوم العمل والذي ساعد على نجاحه.

وتابعت أن فرحتها زادت بحنان مطاوع ، ونجحها في الأعمال الرمضانيه هذا الموسم  وذلك لأنها تلقت الكثير من الاتصالات مباركة بنجاح حنان مطاوع في الاعمال الدرامية هذا الموسم؛ مشيرة إلى أن بنت البلد الجدعة هي سخية أو سماسم كما اطلق عليها البعض لكن هي ضد الانتقام بجميع أشكاله.

عيد الفطر حنان مطاوع استثناء كواليس الأعمال الدرامية

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