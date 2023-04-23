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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تروكولر يجلب ميزة مهمة لحماية مستخدميه من الاحتيال

تروكولر
تروكولر

أدخلت شركة تروكولر Truecaller، ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي، تهدف إلى حماية مستخدميها من الرسائل القصيرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)، وتجمع هذه الميزة ما بين ملاحظات المستخدم وذكاء التعلم الآلي المملوك لـ Truecallers لمكافحة الرسائل الاحتيالية والمرسلين المزعجين.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، تقول شركة تروكولر إن ميزة الحماية الجديدة من الاحتيال ستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين قد لا يعرفون كيفية اكتشاف الاحتيال ويعتقدون خطأً أنهم يتعاملون مع أعمال مشروعة.

وأوضح تطبيق تحديد وحظر المتصل، أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون تروكولر قد تلقوا رسالة نصية قصيرة احتيالية واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتتراوح عمليات الاحتيال هذه ما بين مدفوعات فواتير الكهرباء، والبنوك، وعروض الوظائف، والقروض، والجمعيات الخيرية، واليانصيب، والعديد من الأنواع الأخرى.

ميزة حماية تروكولر من الاحتيال

وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لميزة الحماية الجديدة من الاحتيال التعرف بذكاء على المرسلين والرسائل الاحتيالية، حيث يتكيف نظام تروكولر لاكتشاف أشكال جديدة من الاحتيال تلقائيا، حتى بدون تقديم المستخدم لتقارير عند التعرض للإزعاج أو القيام بعمل حظر للمتصل.

كيف تعمل ميزة حماية تروكولر من الاحتيال

ميزة تروكولر للحماية من الاحتيال متاحة حاليا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد في الهند مجانا، ومع الميزة الجديدة، سيعرض تطبيق الاتصال إشعارا باللون الأحمر بوضوح في حالة تلقي المستخدم لرسالة احتيالية، وسيحذر الإشعار المستخدم من اتخاذ أي إجراء تجاه الرسالة الواردة إلى جهازه.

وسيبقى الإشعار التحذيري على الشاشة حتى يتم إزالته يدويا، وفي حال فات المستخدم التحذير وفتح الرسائل النصية الاحتيالية، سيقوم تروكولر تلقائيا بتعطيل جميع الروابط المرفقة بالرسالة، وتقول الشركة إنه لن يكون الوصول إلى سلسلة الرسائل القصيرة متاحا إلا إذا حدد المستخدم صراحةً أن المرسل آمن، مضيفا طبقة أخرى من الحماية ضد الاحتيال.

ويوضح تروكولر أن التطبيق لا يقوم بتحميل أي رسائل، وتتم جميع عمليات المعالجة محليا على الجهاز، وذلك بفضل عوامل تصفية AI المتقدمة لـ تروكولر.

ووفقا للشركة، فإن ما يميز الحماية من الاحتيال هو أنها تستخدم تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة للتنبؤ بالرسائل النصية القصيرة الاحتيالية، وقالت الشركة إن Truecaller Fraud Protection يتم إطلاقها حاليا في الهند، وستصل إلى أسواقا أخرى قريبا.

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