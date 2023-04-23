المنتج وائل عبد الله يكشف مصير فيلم «العميل صفر» وموعد استئناف التصوير

قال المنتج وائل عبد الله، إنه سيستأنف تصوير فيلم العميل صفر، لأكرم حسني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم: نيللي كريم، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، ومحمد علاء.

وأضاف وائل عبد الله، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنه كان مشغولا خلال الفترة الماضية بانتهاء تصوير ومونتاج فيلمه الجديد “يوم 13”، وبعد بدء عرضه في السينمات؛ سيتفرغ لفيلمه الجديد مع أكرم حسني "العميل صفر".



حقيقة توقف تصوير فيلم “العميل صفر”

تداولت بعد الأخبار خلال الفترة الأخيرة، حول توقف تصوير فيلم العميل صفر، وانضمامه إلى قائمة الأفلام التي تواجه مصيرا مجهولا؛ بسبب الإنتاج، إلا أن منتج العمل وائل عبد الله، نفى كل هذه الأخبار، مؤكدا أن الفيلم سيتم استئناف تصويره عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.



أكرم حسني ينفى دخوله الجزء الثاني من فيلم الناظر



نفى الفنان أكرم حسني الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بانضمامه إلى الجزء الثاني من فيلم “الناظر”.

وكتب أكرم حسني عبر حسابه على فيسبوك: "فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا وخبر انضمامي للجزء الثاني غير صحيح.. وقرأته على السوشيال ميديا".

وكانت عدد من الصفحات الفنية عبر فيسبوك، قد نشرت خبرا، يفيد ببدء التحضير للجزء الثاني من فيلم “الناظر”، بطولة أكرم حسني، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج شريف عرفة، تحت اسم متوقع “ابن الناظر”.

ويشار إلى أن فيلم الناظر طُرح عام 2000، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين، وأحمد حلمي ومحمد سعد، وهشام سليم، وحسن حسني.