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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأقصى درجات الحيطة والحظر.. رسالة جديدة من وزارة الهجرة بشأن الجالية المصرية في السودان

صدى البلد

 

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان، وأنه سيتم إجلاء مواطنينا طبقا للخطة المعلنة والتي تراعي سلامة أبنائنا وفقا لأماكن تواجدهم وتطرح التحرك بأقصى درجات الحيطة والحظر.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن السلطات المصرية تقوم بالتنسيق في هذا مع السلطات السودانية من أجل تنفيذ خطة الإجلاء وضمان أمن وسلامة مواطنينا.

ودعت سها جندي أبناء مصر المتواجدين خارج العاصمة الخرطوم بالتوجه إلى نقطتي التجمع التي تناولها بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر صباح اليوم والذي أعيد نشره على صفحة وزارة الهجرة، ألا وهما:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١)

2- مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣ - ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩).

وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن.

كما ناشدت أبناء مصر المتواجدين بمدينة الخرطوم الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات والانفلات الأمني، والتزام مناطق سكنهم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي تقوم بنشر كل المستجدات والتعليمات بصورة دائمة إلى أن يتم إجلاؤهم في أقرب وقت ممكن

 

 

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