بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسواق خلال أيام |تفاصيل

انخفضت أسعار الأرز الجملة، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة داخل الأسواق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية؛ في ظل ارتفاع الطلب عليه، حيث يعد الأرز من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

وأدت جهود حكومية واضحة إلى ضبط أسعار الأرز فى الأسواق ، وتراجع أسعار بعض السلع الأخري من البقوليات .

ضبط الأسعار

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا طفيفا، لم يشعر به المواطن فى الأسواق، ولكن الأيام المقبلة ستنخفض الأسعار كثيرا، وذلك بعد قرارات الحكومة بإلغاء التسعيرة الجبرية مما أدي إلي زيادة المنافسة بالأسواق وزيادة المعروض منه.

استيراد الأرز الهندي

وأوضح "أبو صدام"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة استوردت الكثير من الأرز الهندي؛ فبدأ انخفاض ملحوظ للأسعار، كما أنه اقترب موسم حصاد الأرز والفول البلدي مما سيكون له أثر بالغ فى زيادة المعروض منهما وبالتالى انخفاض أسعار الأرز والفول .

وأشار إلي أن الأسعار تبدأ فى الانخفاض فى هذا التوقيت من كل عام فى البقوليات بشكل عام ، منوهًا إلى أن كل التجار طرحت المخزون من البقوليات والأرز فى الأسواق ، لافتا إلى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 24 ألفا إلى 26 ألف جنيه للطن حسب نوع الحبة ونسبة الكسر الموجودة بالأرز، بينما يتراوح سعر طن شعير الأرز ما بين 18 ألفا إلى 21 ألف جنيه.

ومن جانبها، أكدت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على التوافر التام لجميع البقوليات والحبوب في السوق المحلي.

استقرار أسعار السلع

وقال رئيس الشعبة رجب شحاتة، في تصريح صحفي، إن سياسات الحكومة عززت في استقرار السلع والأسعار، فضلا عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد، وشدد على أن مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ويفيض.

أسعار الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 19400 جنيه. ،

فيما سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 18900 جنيه.

كما بلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 26800 جنيه.

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يتم طرح كيلو الأرز بمنافذ الزراعة ، ومعرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان ب 15 جنيهًا، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين

أسعار الأرز للمستهلك

يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 25 إلى 30 جنيهًا على حسب النوع والمنطقة



