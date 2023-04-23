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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية تخصص خطوطا ساخنة لتلقي الاتصالات حول موقف الجالية المصرية بالسودان

صدى البلد

حرصت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن.

وقامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

ويمكن للمواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٣٣
٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠
٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩
٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦
٠١٢٨٣١٧٦٩١٣
٠١٢٨٣١٧٦٨٥٧
٠١٢٨٣١٧٦٨٨١
٠١٢٨٣١٧٦٩٠٣
٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤
٠١٢٨١٩٤٣٩٩٠

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