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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريزمان وكوريا يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

برشلونة ضد أتلتيكو
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة، المقرر لها في تمام الرابعة والربع عصرا، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.


وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: مولينا - سافيتش - خيمينيز - هرموسو 

الوسط: كاراسكو - دي بول - فيتسل - ليمار 

الهجوم: أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

أتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني سيميوني تشكيل أتلتيكو مدريد

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