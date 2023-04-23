جريزمان وكوريا يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة، المقرر لها في تمام الرابعة والربع عصرا، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: مولينا - سافيتش - خيمينيز - هرموسو

الوسط: كاراسكو - دي بول - فيتسل - ليمار

الهجوم: أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.