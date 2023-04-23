ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القرنفل للجسم.









فوائد القرنفل..





1- وجد أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان، حيث إنه يعزّز بشكل فعّال موت الخلايا السرطانية. وقد أظهرت الدراسات المعملية أن زيت القرنفل يتسبب في موت 80% من خلايا سرطان المريء، ويعزز الأوجينول من موت خلايا سرطان عنق الرحم.





2- فوائد القرنفل للأسنان - تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل على تعزيز صحة الفم وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة؛كما يمكن إستخدام القرنفل للأسنان كمخدّر موضعي للألم، وذلك إما باستخدام الزيت أو مضغ قرنفل على الريق صباحاً للتخلص من رائحة الفم طوال اليوم.





3- فوائد القرنفل للجهاز الهضمي -يساعد القرنفل في علاج قرحة المعدة، ويساعد على منع تآكل بطانة المعدة من الأحماض الهضمية. له دور فعّال أيضاً في معالجة حالة الانتفاخ وعسر الهضم، بالإضافة إلى إمكانية المساعدة في منع الإمساك، وتعزيز الانتظام في حركة الأمعاء.





4- ثبت أن القرنفل له خصائص مضادّة للميكروبات، فهو يساعد على وقف نمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا؛ فمن فوائده للبطن أنه يقتل البكتيريا التي تسبّب التشنجات والإسهال.





5- فوائد القرنفل في تنظيم سكر الدم -أظهرت الدراسات الحيوانية والمعملية أنَّ المركّبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ علىنسبة السكر في الدم عند المستوى الطبيعي، وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين؛ وتعدُّ تلك الفائدة واحدة من فوائد مضغ القرنفلعلى الريق.





6- فوائد القرنفل لصحة الكبد -يمكن أن تساعد المركّبات المفيدة في القرنفل في تعزيز صحة الكبد، وقد يكون مركب الأوجينول مفيداً بشكل خاص للكبد، حيث يحسّن وظائفه ويقلّل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.





7- فوائد القرنفل للمناعة -إن فوائد القرنفل للمناعة والدم كثيرة، إذ يساعد فيتامين C على تقوية جهاز المناعة، بينما يعد فيتامين K عنصراً مهماً في تخثر الدم. وكذلك فإنَّ المنغنيز معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية.





8- فوائد القرنفل للقلب والأوعية الدموية - يساعد على تقليل مستوى الكولسترول الضارّ LDL، ونسبة الدهون الثلاثية في الجسم، مما يؤمن الحماية من أمراض القلب والشرايين.





9- فوائد القرنفل للشعر -تظهر فوائد القرنفل للشعر في تعزيز نمو الشعر، تقليل تساقطه، جعله ناعماً ولامعاً وسهل التصفيف. بالإضافةإلى التقليل من عدوى والتهابات فروة الرأس.





10- فوائد القرنفل للنوم -يطيل مدة النوم.