عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القرنفل للجسم.


 


 

فوائد القرنفل..


 

1- وجد أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان، حيث إنه يعزّز بشكل فعّال موت الخلايا السرطانية. وقد أظهرت الدراسات المعملية أن زيت القرنفل يتسبب في موت 80% من خلايا سرطان المريء، ويعزز الأوجينول من موت خلايا سرطان عنق الرحم.


 

2- فوائد القرنفل للأسنان - تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل على تعزيز صحة الفم وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة؛كما يمكن إستخدام القرنفل للأسنان كمخدّر موضعي للألم، وذلك إما باستخدام الزيت أو مضغ قرنفل على الريق صباحاً للتخلص من رائحة الفم طوال اليوم.


 

3- فوائد القرنفل للجهاز الهضمي -يساعد القرنفل في علاج قرحة المعدة، ويساعد على منع تآكل بطانة المعدة من الأحماض الهضمية. له دور فعّال أيضاً في معالجة حالة الانتفاخ وعسر الهضم، بالإضافة إلى إمكانية المساعدة في منع الإمساك، وتعزيز الانتظام في حركة الأمعاء.


 

4- ثبت أن القرنفل له خصائص مضادّة للميكروبات، فهو يساعد على وقف نمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا؛ فمن فوائده للبطن أنه يقتل البكتيريا التي تسبّب التشنجات والإسهال.


 

5- فوائد القرنفل في تنظيم سكر الدم -أظهرت الدراسات الحيوانية والمعملية أنَّ المركّبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ علىنسبة السكر في الدم عند المستوى الطبيعي، وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين؛ وتعدُّ تلك الفائدة واحدة من فوائد مضغ القرنفلعلى الريق.


 

6- فوائد القرنفل لصحة الكبد -يمكن أن تساعد المركّبات المفيدة في القرنفل في تعزيز صحة الكبد، وقد يكون مركب الأوجينول مفيداً بشكل خاص للكبد، حيث يحسّن وظائفه ويقلّل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.


 

7- فوائد القرنفل للمناعة -إن فوائد القرنفل للمناعة والدم كثيرة، إذ يساعد فيتامين C على تقوية جهاز المناعة، بينما يعد فيتامين K عنصراً مهماً في تخثر الدم. وكذلك فإنَّ المنغنيز معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية.


 

8- فوائد القرنفل للقلب والأوعية الدموية - يساعد على تقليل مستوى الكولسترول الضارّ LDL، ونسبة الدهون الثلاثية في الجسم، مما يؤمن الحماية من أمراض القلب والشرايين.


 

9- فوائد القرنفل للشعر -تظهر فوائد القرنفل للشعر في تعزيز نمو الشعر، تقليل تساقطه، جعله ناعماً ولامعاً وسهل التصفيف. بالإضافةإلى التقليل من عدوى والتهابات فروة الرأس.


 

10- فوائد القرنفل للنوم -يطيل مدة النوم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل امراض اللثة عسر الهضم زيت القرنفل تقوية جهاز المناعة سرطان عنق الرحم قرحة المعدة علاج قرحة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

بأمر السيسي| 210 مليارات جنيه للمعاشات والعلاج على نفقة الدولة.. ودعم جديد للتموين والإسكان الاجتماعي

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد العباية.. صور وضعت سارة سلامة فى مأزق

بـ البيجاما .. ظهور مفاجئ لـ ناهد السباعي في العيد

بعد نجاح جعفر العمدة|محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت سعره يتجاوز 60 ألف جنيه

بالفرو الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

بعد إعلان حملها .. صور رومانسية جمعت بين جورى بكر وزوجها

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ترشيحاتنا

أسطورة.. نجم ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح القياسية مع الريدز

الجيش السوداني يعلن إجلاء البعثات الدبلوماسية رغم محاولات ميليشيا الدعم السريع عرقلة العمليات

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية لإجلاء المصريين من السودان

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إخلاء 4 بعثات دبلوماسية

هل يفعلها تحت الوصاية.. 7 أعمال فنية تسببت في تغيير قوانين

دولة عربية بالقائمة.. أسرع 10 مدن نموا في عدد المليونيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروه بداية إعصار.. فيديو يوثق ظهور رياح عاتية تفاجئ رواد شواطئ فلوريدا

معلمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأداء دورهم في بريطانيا

تاتو وحلق.. صور جديدة لـ عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

جوري بكر مفاجأة «جعفر العمدة» بعد اعتذار هيدي كرم عن دور «وداد»

فيديو

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ