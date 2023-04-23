الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان شهر القرآن

هنأت وزارة الأوقاف، الفائزين في مسابقة “رمضان شهر القرآن”، والتي أذيعت طوال شهر رمضان المبارك 1444هــ، عبر إذاعة القرآن الكريم، حيث شارك في المسابقة، على مدار الشهر الكريم، 120 ألف متسابق، فاز منهم 35 متسابقًا، بجوائز مالية “ألف جنيه” لكل واحد منهم، بإجمالي 35 ألف جنيه، وهم كالتالي:

أولًا : الفائزون في الأسئلة اليومية:

1. عمر حاتم المحمدي - بالفرقة الأولي بكلية هندسة شبرا جامعة بنها - القاهرة

2. سوزان فؤاد سليمان - طبيبة أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث - الجيزة

3. عاصم هشام عبد الخالق أبو زيد - صحفي مراسل محافظة الغربية بجريدة الوطن - الغربية

4. محمد أحمد أمين عبد الله - مهندس اتصالات بالمعهد القومي للاتصالات - القاهرة

5. أحمد محمد غريب أحمد - بالصف الأول الثانوي بمدرسة آل أبو سلمة الثانوية العسكرية بنين بالعريش - شمال سيناء

6. أحمد عبد المنعم إسماعيل عبد الرحمن - إمام وخطيب بأوقاف أبو زنيمة - جنوب سيناء

7. سعيد بيومي السيد حسن - مشرف أمن بدريم لاند - القليوبية

8. فايزة محمد عبد الحكيم عبد الحميد - معلمة قرآن كريم بمعهد القراءات الأزهري للفتيات بدمنهور - البحيرة

9. شهد إبراهيم السعيد أبو ريا - بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عبد المجيد الشهاوي الإعدادية بنات بقرية نمرة البصل مركز المحلة الكبرى - الغربية

10. محمد أشرف رمضان شعبان - مهندس ميكانيكا في شركة إيديتا - بني سويف

11. إيهاب محسن السيد أبو المعاطي - مأمور جمارك بالإدارة المركزية لجمارك دمياط - دمياط

12. مصطفى محمد حسن خضر - مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بأسيوط - الأقصر

13. عائشة عبد الفتاح جودة علي - مديرة مدرسة الشهيد محمد ممدوح الإعدادية الثانوية بقرية تلات - الفيوم

14. حليمة مراد راضي - بالفرقة الثالثة بكلية التربية شعبة اللغة العربية جامعة الأزهر بنات بالقاهرة - الجيزة

15. أحمد يحيى صديق - دكتور علم التشريح بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف - بني سويف

16. آية محسن عبده - الصف الثالث الثانوي العام مدرسة العزيز بالله الثانوية بنات القاهرة - القاهرة

17. محمد عبد المهيمن علي عبد اللطيف - فني بشركة القاهرة للصناعات المغذية - الشرقية

18. مجدي عبد الغني محمد سالم - واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف - قنا

19. حمدي أبو المجد سليمان أحمد - معلم علوم شرعية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية - البحر الأحمر

20. سناء حسين تحسين حسين - بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة سوهاج - سوهاج

21. محاسن عطية محمد إبراهيم - واعظة معتمدة - الإسكندرية

22. تقى أكرم عبد الرحمن عبد المنعم شكري - بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمعهد فتيات المستقبل النموذجي - السويس

23. ناجي أحمد عبد السلام عبد الوهاب - معلم أول لغة عربية بمدرسة العريش الثانوية المتقدمة بمديرية التربية والتعليم بالعريش - شمال سيناء

24. الزهراء عبد العال أحمد عبد اللطيف - الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة سوهاج - سوهاج

25. محمد السيد البدوي محمد حامد - أخصائي اجتماعي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة - الدقهلية

26. نور ربيع محمد رمضان - مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات - أسيوط

27. فاطمة الزهراء سيد شمس علي فراج - مهندسة معمارية بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر الشريف - المنيا

28. إبراهيم صبحي محمود محمود - بالفرقة الرابعة بكلية تربية عام رياضة جامعة بني سويف - بني سويف

29. محمد بنداري أحمد علام معلم خبير رياضيات بمدرسة عصام علام الإعدادية بكفر عسكر بإدارة تلا التعليمية - المنوفية

30. أيمن إبراهيم محمد عبده - مهندس زراعي بهيئة الأوقاف المصرية بالدقي - الجيزة



ثانيًا : الفائزون في الأكثر مشاركة

1. - أحمد محمد عبد المحسن الشعراوي ضابط شرطة برتبة مقدم مأمور مركز شرطة قليوب من محافظة القليوبية.

2. - عبد العزيز عباس فرغلي علي البديوي أستاذ مساعد بكلية أصول الدين بأسيوط من محافظة أسيوط.

3. - إبراهيم حسب النبي إبراهيم محمد أخصائي تحاليل طبية بمستشفى دكرنس من محافظة الدقهلية.

4. - أحمد نمر عبد الحكيم محمد باحث استعلام ميداني من محافظة بني سويف.

5. - مصطفى محمد كمال عبد العال مدرس مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة من محافظة المنوفية.



كما فاز 90 من المشاركين بالمسابقة، من داخل جمهورية مصر العربية بجوائز شرفية (نسخة من كتاب الله- عز وجل.. و(نسخة من كتاب أخلاقنا) من إصدارات وزارة الأوقاف، لكل منهم، وهم:



1. أحمد محمد إبراهيم الدليل - بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة المنصورة - الدقهلية

2. عبد الله فكري عبد الله محمود - أستاذ مساعد صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق - الشرقية

3. فاطمة علي عمران عبد العال - واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف المصرية - المنيا

4. أيمن محمد محمد - مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة الإسكندرية - الإسكندرية

5. مريم محمد أحمد محمد السيد - بالصف الأول الإعدادي بمدرسة البنات الإعدادية بالأقصر - الأقصر

6. أسماء محمد عبد الراضي محمد - ربة منزل حاصلة على ليسانس آثار مصرية جامعة القاهرة - البحر الأحمر

7. عبد الله ناجي عبد ربه عطيه عبد ربه - بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر - البحيرة

8. منه محمود سعيد سيد أحمد طعيمة - بالصف الأول الثانوي بمدرسة البرانية الثانوية المشتركة بمركز أشمون - المنوفية

9. محمد حسان بشير حسان - باحث بيئي بالمحميات الطبيعية بحلايب وشلاتين بوزارة البيئة - قنا

10. عماد مصطفى محمد مصطفى - مشرف تنمية مبيعات بالقطاع الخاص - الإسماعيلية

11. ياسر سالم مصطفى محمود سالم - مدرس بقسم التخدير بكلية الطب جامعة الفيوم - الفيوم

12. عبد الله السيد علي حسين - بالفرقة الأولى بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس - السويس

13. سماح المحمدي عباس الخباز - أخصائي تدريب بمديرية الزراعة - مطروح

14. عمرو عبد الحميد علي محمود - بدون عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة - سوهاج

15. أميرة مسعد أحمد عبد الناصر - أمين مكتبة أول بمدرسة القرشية الابتدائية الجديدة - الغربية

16. عبد الرحمن عبد الناصر حسين محمد - بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للعلوم الإدارية - بني سويف

17. ضياء ممدوح بدر محمد - مدرس مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق - كفر الشيخ

18. علي أحمد حسين محمود عمر - بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الحجز بحري الابتدائية بإدارة ادفو التعليمية - أسوان

19. منة الله أحمد محمود عبد المجلي - أخصائي توجيه إداري بكلية الهندسة بجامعة أسيوط - أسيوط

20. سعاد العقادي أمين البحيري - بالفرقة الثانية بالمعهد الفني الصحي ببور سعيد - دمياط

21. صباح محمد علي عبد الخالق - أمين عام كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية سابقًا بالمعاش حاليًا - الإسكندرية

22. محمود ممدوح محمود عبد السلام أبو المجد - بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أحمد يوسف الإعدادية بالحصوة بالسنبلاوين - الدقهلية

23. مها محمد محمد - معلم خبير قسم جغرافيا مدرسة السادس من أكتوبر الثانوية بنات - بور سعيد

24. عبد العزيز محمد عبد العزيز عامر - مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمعاش - سوهاج

25. محمد عبد الوارث المغاوري القاضي - سائق في شركة مبيعات ألبان - المنوفية

26. أسماء صلاح زكي حسين - ممرضة بمستشفى بلاط المركزي - الوادي الجديد

27. فاطمة سامي فؤاد علي أحمد - بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة الفيوم - الفيوم

28. أبو بكر عبد الرحيم البرعي - مدرس التخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف - الشرقية

29. آية علي محمد علي خليل - طبيب مقيم أطفال بمستشفى معهد ناصر - الدقهلية

30. أميمة جمال محمد جاد الكريم مصطفى - بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة - قنا

31. إيمان السيد أحمد علي عبد الحميد - مفتشة رصد بيئي بحي وسط الإسكندرية - الإسكندرية

32. روان عبد الرحمن حسن عبد الله الساوي - بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات المعادي الأزهري - القاهرة

33. فاطمة حسن يوسف عثمان - مهندسة بهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا - المنيا

34. محمود رياض عبد الرءوف كامل - رئيس طاقم الضيافة بالشركة العربية للطيران - المنوفية

35. رانيا محمود أحمد محمد باحث قانوني بالشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية - الإسماعيلية

36. ميار محمد معبد - باحثة ماجستير MBA محاسبة بجامعه سوهاج - سوهاج

37. دعاء فتحي مهدي محمد إبراهيم - ربة منزل حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر بمركز طوخ - القليوبية

38. عبد الرحمن سعيد عبد اللطيف سيد - بالصف الثالث الثانوي للتمريض بالخارجة - الوادي الجديد

39. علي رشدي سالم حسين - معلم أول لغة إنجليزية بمعهد بني عدي الثانوي الأزهري بإدارة منفلوط التعليمية - أسيوط

40. محمود أبو الروس أحمد سليمان - وكيل مدرسة المحاميد الإعدادية بإدارة ادفو - أسوان

41. مصطفى درويش درويش مصطفى - مقيم شعائر بوزارة الأوقاف - كفر الشيخ

42. عبد الله السيد علي حسين - بالفرقة الأولى بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة السويس - السويس

43. رباب أحمد فؤاد محمود زايد - كيميائي أول بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية - المنوفية

44. صفوت محمد توفيق عطيفي - أخصائي شئون إدارية بمعهد المشايعة الإعدادي بنين إدارة الغنايم الأزهرية - أسيوط

45. ريحانة محمد أحمد عمر - طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات - بورسعيد

46. محمد فتحي صابره سرحان - رئيس قسم الاشتراكات والضرائب بالشركة المصرية للاتصالات سنترال سيدى جابر - الإسكندرية

47. دعاء محمد السيد عارف البدوي - أخصائي معمل بجامعة طنطا - الغربية

48. أحمد أحمد محمد الشاعر - أخصائي مكتبات بمدرسة سيوة الثانوية المشتركة بمحافظة مطروح مدينة سيوة - مطروح

49. أماني عبد الحفيظ عبد الله أبو زيد - ربة منزل حاصلة على دبلوم تجارة - الإسماعيلية

50. عمر معوض بسطاوي حساني - مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط - الأقصر

51. سمر محمود مصطفى محمد مصطفى حسين - مهندسة ديكور - الدقهلية

52. إسراء إبراهيم الدسوقي أحمد يوسف - بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة أسوان - أسوان

53. آية ممدوح محمود بهجت غالي - دكتورة صيدلانية بوحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بعزبة الحبروك التابعة لمستشفى حميات دمنهور - البحيرة

54. خلود علاء مصطفى فرج - محامية بالاستئناف العالي و مجلس الدولة - دمياط

55. علياء عبد الرحمن علي محمد الجندي - أخصائية تحاليل طبية - كفر الشيخ

56. ساندرا هشام رضا عبد المولى - بالصف الثاني الثانوي بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات - القليوبية

57. محمود مصطفى مصطفى هبيلة - محاسب بشركة النور للبصريات - الغربية

58. مصطفى عبد اللطيف عبد الحليم سيد - مزارع - أسيوط

59. عبد الله وليد محمود عبد العظيم - بالصف الثاني الثانوي فني تمريض بالإبراهيمية للتأمين الصحي - الشرقية

60. زهيرة ياسر أنور الجهمي - طبيبة امتياز بمستشفيات جامعة عين شمس - القاهرة

61. هاني عبد القوي حسن عبد الحليم - موجه لغة فرنسية بإدارة مغاغة الثانوية - المنيا

62. أحمد التهامي عبد المنعم عبد الوهاب رضوان - أخصائي إصابات وتأهيل حركي في مركز صحي - المنوفية

63. آمال أحمد مرسي حسين - مراقب عهدة بالهيئة العامة للرعاية الصحية - بورسعيد

64. شاهنده محمد مجدي عبد العليم - صيدلانية - بني سويف

65. ربيع السيد عبد البديع - كيميائي بالشركة المصرية للأملاح والمعادن - الفيوم

66. شيماء سيد على مصطفى - طالبة بالدراسات العليا بجامعه الوادي الجديد - الوادي الجديد

67. نهلة أشرف حسن عبد السلام - مصممة جرافيك حر - الجيزة

68. أحمد عبد الموجود محمد فرغل - رئيس مأمورية الضرائب العامة بفرشوط - قنا

69. عائشة وليد محمد عبد الدايم فرج - بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد عمرو وهيب بالإسماعيلية - الإسماعيلية

70. وسماء حامد طه الإمام - طبيب بشري بمديرية الشئون الصحية - دمياط

71. فرح أحمد إسماعيل - بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النور الرسمية للغات بإدارة غرب الإسكندرية - الإسكندرية

72. عصام الدين أمين يوسف علي الشيخ - لواء شرطة مهندس بالمعاش - الشرقية

73. عائشة عبد الرحمن عز الدين عبد الفتاح - معلمة لغة عربية و تربية دينية بمدرسة الدكة الإعدادية بمركز نصر النوبة - أسوان

74. أدهم هيثم صلاح - بالصف الرابع الابتدائي بمدرسه المستقبل بالمنيا - المنيا

75. فارس أشرف محمد عبد العزيز محمد رشوان - بالفرقة الاولي في كلية الهندسة جامعة قناة السويس - الإسماعيلية

76. شمس وجيه علي عيد إبراهيم - بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بسمادون - المنوفية

77. مهنية إمام إبراهيم عرفة - ربة منزل حاصلة على بكالوريوس علوم - القاهرة

78. آلاء زغلول رشاد - أخصائية تخاطب - الغربية

79. حياة سامي الزيني - مدرس مساعد بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - بورسعيد

80. مصطفى درويش درويش مصطفى - مقيم شعائر - كفر الشيخ

81. روضه عمر السيد محمد عفيفي الفقي - مدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة للغات بمدينة مرسى مطروح - مطروح

82. رقية علي محمد صقر - محاسب بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات - المنوفية

83. مصطفى سعيد عبد الرحيم مرزوق - مندوب مبيعات وحاصل على بكالوريوس آثار جامعة القاهرة - القاهرة

84. دعاء مصطفى محمد الشهاوي - مدرس القرآن الكريم بمعهد القراءات للفتيات بالطور - جنوب سيناء

85. رجاء علي عبد العاطي علي العشماوي - أخصائية تغذية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية - الإسكندرية

86. رنا محمد عطية محمد نور - رئيس قسم النظم قطاع مصر العليا بشركة شعاع - أسوان

87. حامد الرفاعي حمودة الحسنين - مدرس بالمعاش - الغربية

88. محمد محمد عبد الله النجار - مسئول الإحصاء بالإدارة الصحية بالزرقا - دمياط

89. أسماء حسين حلمي إسماعيل النمر - بالفرقة الثانية شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة كفر الشيخ - كفر الشيخ

90. نوره عبد الباقي محمد عبد المطلب - رائدة ريفية بوحدة طب الأسرة بقرية عزبة البوصة مركز أبو تشت - قنا



كما فاز بالجائزة الشرفية 38 متسابقا، من خارج جمهورية مصر العربية، وهم :



1. أحمد نبيل نبوي المطراوي - مدير مالي وادارى بإحدى الشركات الخاصة - إيطاليا.

2. إسلام محمد الدربي - فني كهرباء و معدات دقيقة - الكويت.

3. إكرام ركابى الجداوى - ربة منزل - المملكة العربية السعودية.

4. أمجد وليد تمام أمين همام حسين - طالب - ألمانيا.

5. أمين محمد أمين صالح حواس - مهندس مدنى - المملكة العربية السعودية.

6. آيات السيد الشبيني - دكتورة أسنان - المملكة العربية السعودية.

7. تامر محمد موسي عبد الشافي - ليسانس لغات وترجمه جامعة الأزهر - فرنسا.

8. ثناء ربيع محمد عويس طبيبة - المملكة العربية السعودية.

9. جابر جوهر محمد عليان - معلم لغة عربية - الإمارات العربية المتحدة.

10. خالد صابر عباده عباده علي - موظف في شركة مقاولات - المملكة العربية السعودية.

11. خميس محمد الحسن - مُعلِّم - سوريا.

12. سارة مجدي عبد المحسن عبد العظيم - مدرسة جراحة الأطفال في كلية الطب بجامعة أسوان - ألمانيا.

13. سليمان عبدالله حميد أبوداود - معلم مهارات حياتية سلطنة عُمان.

14. سمر السيد عبد العليم محمد بدوي - أخصائية تمريض - بالمملكة العربية السعودية.

15. عائشة سيد مؤمن سيد - بالصف السابع الاعدادي مقيمة - الإمارات العربية المتحدة.

16. عبدالرحيم أحمد مبروك - مهندس كهرباء - المملكة العربية السعودية.

17. عز الدين إبراهيم أبو زيد السعيد - مهندس مدني - أيرلندا.

18. عمرو حسن أبو نجم - مهندس بإحدى الشركات الخاصة - المملكة العربية السعودية.

19. عمرو عبد الله المصري - إمام مسجد - الكويت.

20. العيد لغبي - مفتش بوزارة التربية الوطنية الجزائرية - الجزائر.

21. محمد احمد البربري - طالب هندسة بجامعة روما سابينزا - إيطاليا.

22. محمد أحمد محمد عبد الحفيظ - مهندس كهرباء حر تخصص اتصالات وإلكترونيات - المملكة العربية السعودية.

23. محمد السيد عبد الحميد الطيب - اداري - الإمارات العربية المتحدة.

24. محمد رشاد لغبي - طالب علم الاقتصاد جامعة سطيف - الجزائر.

25. محمد سعيد يوسف - موظف في مطار بروكسل - بلجيكا.

26. محمد عبد العزيز عبد المجيد زهران - مهندس صيانة - المملكة العربية السعودية.

27. محمد يسري فتوح محمد فايد - طالب بكلية الطب البشري بجامعة تولا الحكومية - روسيا الاتحادية.

28. محمود عبدالفتاح محمود شُكْر طبيب جراحة عظام مصري - ألمانيا.

29. مصطفى أحمد طارق محيي - معلم بمدرسة بلج بن عقبة الفراهيدي - سلطنة عمان.

30. ميار نهاد عويضه - معلم دراسات اجتماعيه - المملكة العربية السعودية.

31. نورا صبري أحمد العاصي - مديرة شئون قانونية لمجموعة شركات خاصة - الكويت.

32. نورا مصطفي عبدالهادي الشوَيِّخ - صيدلانية - ألمانيا.

33. هاشم رفعت أحمد مقبل - مدرس مساعد ومبتعث للحصول علي الدكتوراه - إنجلترا.

34. هنادي محمد سلطان سيف - ربه منزل - اليمن.

35. وائل علي غالب محمد المهدي - تخصص تكييف وتبريد - اليمن.

36. وليد تمام أمين همام حسين - أخصائي عظام تخصص تغيير مفاصل الركبة - ألمانيا.

37. وهيبة حشايشي - مشرفة تربوية - الجزائر.

38. يوسف رمضان الهواري - طالب بكلية الطب بجامعة أوجارويف - روسيا الاتحادية.