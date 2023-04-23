فجأة.. حادثة مروعة تتسبب في هروب الناس من ديزني لاند بأمريكا

تسببت حادثة مروعة ومفاجئة في هروب المواطنين والسياح من مدينة الألعاب العالمي، ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

منذ ساعات قليلة ماضية، اشتعلت النيران في لعبة تنين متحرك ضخم بطول 45 قدما بشكل رجح أنه خاطىء أوليا خلال عرض عائلي بالمنتزه الترفيهي.

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وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” منذ قليل، تسبب اشتعال النيران المفاجىء خلال العرض الضخم في استدعاء سيارات الإطفاء وإجلاء المواطنين.

ويتم الآن التحقيق في سبب الحريق، كما لم تكشف ديزني لاند بعد عن مقدار الضرر الذي لحق بمكان الواقعة.

ويعتبر العرض واحد من عدد من العروض التي تقام بانتظام في ديزني لاند، ومدته 27 دقيقة داخل المتنزه الشهير.

حادثة مروعة تتسبب في هروب الناس من ديزني لاند بأمريكا

حادثة مروعة تتسبب في هروب الناس من ديزني لاند بأمريكا

حادثة مروعة تتسبب في هروب الناس من ديزني لاند بأمريكا