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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تكتمل فرحتها.. شاب يعرض الزواج من حبيبته في ديزني والأمن يتدخل

صدى البلد

الذهاب في رحلة ممتعة إلى ديزني لاند تعتبر واحدة من أحلام الكثيرين، وما يزيد من متعة الرحلة أن يتقدم الحبيب لحبيبته في عرض زواج رائع  أمام القصر الفخم في ديزني لاند بـ باريس، وقد حالف الحظ واحدة من الفتيات وعاشت تلك اللحظة ولكن لم تكتمل فرحتها.

ففي اللحظة السحرية الكبيرة لأحد الحبيبين في ديزني لاند باريس دمرها موظف شرير، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

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كان عرض الزواج يسير على ما يرام في البداية ، مع مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل، ويظهر الرجل وهو يركع على ركبة واحدة جاهزًا لطرح السؤال.

ولكن بينما كان يمسك بعلبة الخاتم، ركض أحد عمال ديزني فجأة وانتزع الصندوق مباشرة من يد الرجل، وطلب منهما النزول من المنصة.

وبعد أن أخذ الخاتم من يد الرجل ، قام موظف ديزني لاند بإخراج 
الزوجين من المنصة وصولاً إلى بوابة معدنية ، قائلاً: "نعم ، هذا رائع ولكن هنا سيكون أفضل".

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وأدعى المستخدم الذي شارك الفيديو ، أن صديقه قد طلب من موظفة في ديزني الإذن بالتقدم لعرض الزواج على المنصة ومنحته الموافقة، ولكن  الموظف الآخر بعد ذلك ركض وأمسك بالرجل.

منذ ذلك الحين ، اعتذرت ديزني للزوجين عن الطريقة التي تم بها التعامل مع الحدث، وقال متحدث باسم الشركة: “نأسف لكيفية التعامل مع هذا الأمر. لقد اعتذرنا للزوجين المعنيين وعرضنا تصحيح الأمر”.

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