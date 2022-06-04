بعد تسريب مقطع فيديو لهما.. تقييد شاب وفتاة بالشارع وجلدهما في غانا

في مشهد لم يُر من قبل بهذا الشكل، تم تقييد شاب وفتاة على الملأ وجلدهما 20 مرة لكل منهما بعد أن تم تسريب مقاطع فيديو غرامي لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخذ سكان "وا" في غانا ، على عاتقهم اعتقال ومعاقبة رجل وامرأة بسبب مقطع الفيديو المليء باللقطات الغرامية، الذي قاموا به وزعموا أنه شوه سمعة المدينة.

تظهر الصور العاشقين محصورين بأعمدة منفصلة في الفناء الأمامي لقصر "ونع"، يوم الثلاثاء 31 مايو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

منذ ذلك الحين، أدانت السلطات القانونية في البلاد، نقابة المحامين في غانا (GBA)، الانتهاكات في المنطقة الغربية العليا، ووصفتها بأنها متخلفة وبربرية.

وفقًا لخاطفي الزوجين الذين استشهدوا بالدين الإسلامي في اعتدائهم، فإن تصوير الفيديو كان خطأ، والأسوأ من ذلك أنه سمح له بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن الزوجين سارا إلى القصر لإصدار الأحكام، لكن و ناء (ملك شعب الولاء) كان غائبًا، لذلك قرروا أن يجلدوا كل ضحية 20 جلدة.

يدعي رجل اسمه "الوا نا" أنه هو الذي عاقب العاشقين لفرض الانضباط في شباب البلدة، وأضاف: "بجانب الجلد سيوافق والدا الصبي والفتاة أيضًا على السماح لهما بالزواج والبقاء كزوجين لردع الشباب وعيش حياة كريمة".

وكان مصلح الهاتف بشران خديري، 32 عاما، أول من ألقي القبض عليه بتهمة الجلد بعد أن جر الفتاة إلى المدينة، وذلك لقيامه بتسريب مقطع الفيديو، كما تم القبض على مزارعين لدورهم في تنفيذ الجلد.