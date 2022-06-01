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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة صحية.. المناديل المبللة تسبب عدوى قاتلة

صدى البلد

وجد العلماء سببًا آخر يمنعك من غسل المناديل المبللة المتسخة في المرحاض، فوفقًا للباحثين في اسكتلندا ، يمكن أن تدخل المناديل المبللة التي تحمل بكتيريا ضارة إلى مجارينا المائية بعد غسلها في المرحاض.

حذر الباحثون من أن الكائنات الحية الدقيقة في المناديل المبللة المتسخة، بما في ذلك البكتيريا التي يمكن أن تسبب عدوى قاتلة، يمكن أن تعيش لفترة طويلة بما يكفي لتشكل خطرًا على صحة الإنسان.

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أجرى البحث الجديد فريق من جامعة "ستيرلنج" بقيادة البروفيسور ريتشارد كويليام، وقال: "نعلم جميعًا أن نفايات الصرف الصحي قد تشكل أيضًا خطرًا على الصحة العامة"، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف:" قد تكون بعض النفايات البلاستيكية التي استعدناها من انسكابات مياه الصرف الصحي القديمة التي استمرت في البيئة ، لكن حجم النفايات التي نراها مروع".

وفقًا للجنة التدقيق البيئي ، يتم التخلص من 7 ملايين منديل مبلل و 2.5 مليون سدادة و 1.5 مليون فوطة صحية بشكل غير صحيح في المرحاض يوميًا في المملكة المتحدة البريطانية فقط.

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يجب دائمًا وضع هذه العناصر في سلة المهملات وليس في المرحاض ، حتى لو كانت العبوة تشير إلى خلاف ذلك ، كما يقول دعاة حماية البيئة.

غالبًا ما تشير العبوات والإعلانات على بعض المناديل المبللة إلى أنه من الممكن التخلص منها داخل المراحيض، ولكن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في انسداد أسفل خط الصرف الصحي ، مما يؤدي إلى `"نقوش دهنية '' ضخمة قد تستغرق شهورًا حتى يقوم العمال بإزالتها.

 

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