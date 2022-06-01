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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة ألمانية: انقراض أضخم الوحوش البحرية والسبب القرش الأبيض

صدى البلد

كان أسماك الميجالودون والذي يبلغ طولهم حتى 65 قدمًا ويزن ما يقدر بنحو 100 طن ، و هم أحد أكثر الحيوانات شراسة عندما سبح في المحيطات حول العالم بين 23 و 3.6 مليون سنة مضت، فلماذا لا يوجد ميجالودون اليوم؟

فقد تزعم دراسة جديدة أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة دفعت الوحش إلى الانقراض ، والتي تنافست عليها على الغذاء، على الرغم من كونها أصغر بثلاث مرات.

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عاش الميجالودون ، الذي يعني الأسنان الكبيرة ، ما بين 23 و 3.6 مليون سنة، ويعتبر هو أحد أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة في تاريخ الفقاريات ، وتشير بقايا الحفريات إلى أنه نما حتى 19 مترًا.

يُعتقد أن الوحش بدا وكأنه نسخة ممتلئة من سمك القرش الأبيض الكبير الذي يخشى كثيرًا اليوم ، ويصل وزنه إلى 100 طن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطرحت الدراسات السابقة نظريات مختلفة حول زوال الميجالودون ، حيث غالبًا ما يُعتقد أن نظامه الغذائي ومنافسته الغذائية من العوامل الرئيسية.

وفي دراسة جديدة ، نظر باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية وجامعة غوته في فرانكفورت في ما إذا كان من الممكن أن تلعب أسماك القرش البيضاء الكبيرة دورًا في انقراض ميغالودون.

قام الفريق بتحليل نسب نظائر الزنك المستقرة في أسنان 20 نوعًا حيًا ، بالإضافة إلى 13 نوعًا أحفوريًا ، بما في ذلك الميجالودون، قام الفريق بتحليل نسب نظائر الزنك المستقرة في أسنان 20 نوعًا حيًا ، بالإضافة إلى 13 نوعًا أحفوريًا ، بما في ذلك الميجالودون.

حيث تسمح هذه الطريقة للعلماء بالتحقيق في المستوى الغذائي للحيوان، إلى أي مدى يتغذى في السلسلة الغذائية، وهذا يعني أن النوعين قد تنافسا على نفس الموارد الغذائية ، بما في ذلك الثدييات البحرية.

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قال البروفيسور كينشو شيمادا ، الأستاذ في جامعة ديبول في شيكاغو: "من المحتمل أن تشير هذه النتائج إلى بعض التداخل على الأقل في الفرائس التي يصطادها كلا النوعين من أسماك القرش".

كشف تحليلهم أنه عندما تداخل القرش الأبيض الكبير والميجالودون خلال العصر البليوسيني المبكر (من 5.3 إلى 3.6 مليون سنة) ، تداخل أيضًا المستويات الغذائية للحيوانين.

 

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