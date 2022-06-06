محتمل الخطورة.. كويكب بحجم الحوت الأزرق يمر بالأرض اليوم

صرحت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أنه من المقرر أن يمر كويكب ضخم بحجم ثلاثة أضعاف حجم الحوت الأزرق على الأرض الأسبوع الحالي.

من المقرر أن تصل الصخرة الضخمة التي يقدر عرضها بين 121 و 272 قدمًا عن قرب يوم الاثنين الموافق 6 يونيو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يمكن أن يتسبب الكويكب 2021 جي تي 2 في أضرار جسيمة إذا اصطدم بالأر نظرًا لحجمه ، ولكن يُعتقد أنه يمر عند عتبة آمنة تبلغ 2.2 مليون ميل.

بالمقارنة مع تقديرات وكالة الفضاء ، يبلغ متوسط ​​طول الحوت الأزرق حوالي 70 قدمًا ، مما يعني أن حجم الصخرة يقارب ثلاثة أضعاف.

على الرغم من التنبؤات بعبوره بأمان ، إلا أن الكويكب سيقترب بدرجة كافية ليتم وضعه من خلال جداول اقتراب الأرض التابعة لناسا.

إذا كان كويكب يقع على بعد 4.65 مليون ميل من الأرض وكان أكبر من حجم معين ، فيمكن لوكالات الفضاء تصنيفه على أنه 'يحتمل أن يكون خطيرًا، فوفقًا لـ Live Science ، يأمل الخبراء في الاستعداد للأسوأ في حالة قيام كويكب فجأة بتغيير مساره.

وعلى مدار يوم واحد فقط ، من المقرر أن يظهر الكويكب 2021 جي تي 2 لأول مرة في حوالي الساعة 5:35 صباحًا بتوقيت جرينتش أو 12:35 بالتوقيت الشرقي.

ولن يتم اقترابها القادم من الأرض حتى 26 يناير 2034 ، عندما تتجاوز بشكل ملحوظ نهجها المحدد في 6 يونيو.