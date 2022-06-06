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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على كوكب جديد شبيه الأرض

صدى البلد

أعلن فريق من علماء الفلك باستخدام تلسكوب سوبارو الياباني عن اكتشاف كوكب آخر خارج المجموعة الشمسية شبيه بالأرض موجود في الفناء الخلفي الكوني.

كوكب الأرض الفائق الذي اكتشفه باحثو الكواكب بقيادة هيروكي هاراكاوا هو قريب قريب نسبيًا ، يدور حول نجم يبعد ما يزيد قليلاً عن 36 سنة ضوئية - أي 2.1456983 × 1014 ميل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يقول علماء الفلك إن الكوكب يدور فيما يسمى منطقة "جولديلوكس" لنجمه الأم  "روس 508"، في حين أن روس 508 هو نجم قزم أحمر صغير وخافت نسبيًا ، فإن الكوكب -المسمى روس 508 ب - له مدار أضيق بكثير من مدار الأرض.

يبلغ الحد الأدنى للكتلة "روس 508 بي" أربع كتل أرضية ويدور حول مضيفه كل 10.75 يومًا على مسافة حوالي 0.053 وحدة فلكية،  تدور الأرض حول الشمس عند 1 وحدة فلكية.

يعتقد العلماء أن روس 508 بي ربما يكون قد شكل في الأصل بوخ بعيدًا عن نجمه الأم وهاجر على مدى ملايين السنين.

في غضون ذلك ، ستكشف وكالة ناسا قريبًا عن نظرة تفصيلية لكوكبين خارج المجموعة الشمسية يقولون يشبهان الأرض، أولهم يدعى 55 كانكري إي. الكوكب شديد الحرارة يدور بالقرب من نجمه الأم أكثر من كوكب عطارد الذي يدور حول الشمس.

وفي حين أنه كوكب صخري مثل الأرض ، فإن درجات الحرارة المرتفعة بشكل لا يصدق على سطحه تعني أنه من المحتمل أن يكون مغطى ببحيرات من الصخور المنصهرة.

نظرًا لأنه يُعتقد أن 55 Cancri e لها شكل من أشكال الغلاف الجوي ، فمن الممكن أن تمطر الحمم البركانية هناك كل ليلة.

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الكوكب الخارجي الثاني الذي رصده تلسكوب جيمس ويب يسمى LHS 3844 b، وعلى الرغم من أنه أكثر برودة من 55 Cancri e ، إلا أنه ربما لا يكون مكانًا رائعًا للزيارة. في حين أنه يحتوي على سطح صخري صلب ، إلا أنه لا يوجد به غلاف جوي يمكن اكتشافه.

لن يتمكن التلسكوب من التقاط صور لسطح الكوكب ، وسيستخدم العلماء أدوات أخرى لقياس إشارات الأشعة تحت الحمراء وغيرها من البيانات لمحاولة تحديد تركيبته الجيولوجية.

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