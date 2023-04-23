تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم 23-4-2023

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد.



يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الأحد 23 ابريل 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الأحد مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 نحو 246.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 225.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو 215.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو 184.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 بلغت نحو 143.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 12 وصلت نحو 123 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الأوقية بلغت نحو 7659 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1724درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الكيلو سجلت نحو 246.2 درهم إماراتى.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.