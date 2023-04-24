كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد استطلاع رأي عن مسلسلات رمضان| تفاصيل

أعلن مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إعدادها لـ استطلاع رأي المصريين حول دراما رمضان 2023، وذلك في إطار سعي المركز، لاستطلاع آراء الجمهور حول مختلف القضايا والأحداث في مصر.

و أعد المركز استطلاعًا يستهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو دراما رمضان 2023؛ لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم،

وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام ورئيس مجلس إدارة المركز، وشارك في إعداده الدكتورة سحر مصطفى بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة بقسم الصحافة وعضو مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد فؤاد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر، وعضو مجلس الإدارة.