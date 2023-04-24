هذا ما يحدثه القلق والتوتر في عمرك.. تفاصيل

إذا شعرت أن ضغوط الحياة والتوترات تتسبب في تقدمك في السن قبل الأوان ، فعليك أن تتوقف عن القلق حتى تستعيد شبابك.

أظهرت إحدى الدراسات أنه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استعادة شبابهم، فإن تقليل التوتر يمكن أن يقلل من عمرك البيولوجي في غضون أيام قليلة.

في حين أن العمر الزمني هو عدد السنوات التي كنت فيها على قيد الحياة ، يشير العمر البيولوجي إلى عمر الخلايا والأنسجة ، بناءً على حالتها الحالية.

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة ولائقة بشكل خاص ، فقد يكون عمرك البيولوجي أقل بكثير من عمرك الفعلي، ولكن إذا كنت مستقرًا بشكل خاص أو مصابًا بمرض مزمن أو في حالة بدنية سيئة ، فقد يكون عمرك البيولوجي أعلى، مما يعني أنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض وتعيش حياة أقصر.

لقد ثبت بالفعل أن عمرنا البيولوجي يزداد بسرعة استجابة للإجهاد، لكن بحثًا جديدًا يشير إلى أنه يمكن عكس ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر فقط من الشعور بالاسترخاء.

قال البروفيسور فاديم جلاديشيف ، من كلية الطب بجامعة هارفارد: "على الرغم من الاعتراف بأن العمر البيولوجي على الأقل مرن إلى حد ما ، إلا أن مدى تعرضه لتغييرات قابلة للعكس طوال الحياة والأحداث التي تؤدي إلى مثل هذه التغييرات لا تزال غير معروفة".

قام فريقه ، إلى جانب علماء من جامعة ديوك ، بقياس التغيرات في العمر البيولوجي لدى البشر والفئران استجابة لمختلف المواقف العصيبة.

تتضمن سيناريوهات الحياة الواقعية التي يمكن أن تسبب هذا النوع من الإجهاد الجراحة الكبرى أو الحمل أو المرض الشديد، في حين ارتفع العمر البيولوجي بسرعة نسبيًا استجابة للإجهاد ، فقد انخفض مرة أخرى إلى خط الأساس بعد التعافي من الحدث.

وقال الباحثون في دورية Cell Metabolism: "كشفت بياناتنا للعمر البيولوجي، أن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في العمر البيولوجي ، والتي يمكن عكسها".