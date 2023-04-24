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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد وائل نور.. تعرف على ابرز محطات حياته

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور الذي كان يتميز بكاريزما خاصة جعلته من نجوم الفن المميزين.

وفي ذكرى ميلاده نستعرض أبرز معلومات عنه

وائل محمد صلاح الدين مرسي شاب مصري ولد في 24 أبريل من عام 1961 وقد حصل على دبلوم معهد السكرتارية، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه كان يهوى الفن والتمثيل منذ الصغر.


وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل دوره في فيلم الاحتياط واجب، وسنوات الخطر، ومراهقون ومراهقات، والبيه البواب، ودوره في مسرحية الجنزير، وشارك أيضًا في مسلسلات مثل يوم عسل ويوم بصل، و شباب رايق جدًا، ذئاب الجبل، زواج بدون إزعاج، المال والبنون، والبخيل وأنا، المصراوية.

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وكانت أخر أعماله مشاركته مع الفنان كريم محمود عبد العزيز وريكو وإخراج شيرين عادل في مسلسل شقة فيصل.


أما عن حياته الشخصية، تزوج مرتين، الأولى من الفنانه “أميره العايدي” واستمر زواجهما 7 سنوات ثم انفصلا، وكان قد أنجبا سارة ويوسف، وتزوج من “غادة محمد” وكانت ذلك المرة الثانية وأنجب منها أيضًا ولدًا وبنتًا، وأصبح أب لطفل ثالث بعد وفاته بتسعة أيام.

اكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.


تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.


توفي يوم الاثنين 2 مايو من العام 2016 في شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عاما، نتيجة تعرضه لجلطة في الشِريان التاجي للقَلب.

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