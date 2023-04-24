سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

غالبًا ما تكون أعراض السرطان غامضة ودقيقة، هذا هو الحال بالنسبة لـ سرطان الرئة ، حيث لا توجد عادة علامات أو أعراض في مراحله المبكرة، هذا يمكن أن يجعل الكشف المبكر عن السرطان صعبًا. ومع ذلك ، فإن معرفة العلامات التحذيرية مسبقًا يمكن أن يساعدك في اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب ، إذا واجهت أيًا منها.



فيما يلي أربع علامات تحذيرية لـ سرطان الرئة يمكن أن تظهر في أول شيء في الصباح ، مباشرة بعد الاستيقاظ، لا ينبغي تجاهل العلامات التالية ويجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

-حمى

وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية ، غالبًا ما يظهر المرضى المصابون بسرطان الرئة ، وخاصة أولئك الذين في مرحلة متقدمة ، أعراض الحمى، عادة ما يكون هذا بسبب العدوى (بما في ذلك تلك المرتبطة بحمى قلة العدلات بسبب العلاج الإشعاعي و / أو العلاج الكيميائي) ، تليها حمى الورم الناتجة عن تطور الورم أو عبء الورم العالي، حمى العدلات هي حمى عندما يكون المريض مصابًا بقلة العدلات - حيث يكون عدد العدلات أقل من الطبيعي (نوع من خلايا الدم البيضاء). يمكن أن يؤدي القلق والاكتئاب بسبب السرطان إلى حمى نفسية (مرتبطة بالتوتر).

- الاستيقاظ غارقاً في العرق

قد يستيقظ المريض المصاب بسرطان الرئة وهو غارق في العرق، يمكن أن يكون أحد الأسباب هو السرطان الناجم عن الحمى ، مما يجعل جسمك يتعرق بشكل مفرط ليبرد.

-سعال جاف

السعال الجاف (بدون مخاط) لأكثر من ثلاثة أسابيع قد يشير إلى سرطان الرئة، يبدأ سعال سرطان الرئة عادة كسعال جاف يأتي في شكل تشنجات، وفقًا للدراسات ، يعاني 65٪ على الأقل من المصابين بسرطان الرئة من سعال مزعج بحلول وقت تشخيصهم.

-دم في البلغم

يمكن أن يكون الدم في البلغم أيضًا علامة تحذيرية لسرطان الرئة، بالنسبة للبلغم غير المختبئ ، فإن البلغم ، المعروف أيضًا باسم البلغم ، هو نوع سميك من المخاط يصنع في الرئتين.

-علامات تحذيرية أخرى لسرطان الرئة

بصرف النظر عن هذه العلامات التحذيرية التي قد تكون أول شيء في الصباح ، تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة ما يلي:

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

سعال الدم

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

تقوس الأصابع أو تصبح نهاياتها أكبر (تعجر الأصابع)

ألم عند البلع

صفير

صوت أجش

تورم في وجهك أو رقبتك

ألم مستمر في الصدر أو الكتف

المصدر: timesofindia