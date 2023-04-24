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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يوجه رسالة شكر إلي فريق عمل مسلسل رسالة الإمام.. شاهد

خالد النبوي
خالد النبوي

وجه الفنان خالد النبوي، رسالة شكر إلي فريق عمل مسلسل رسالة الإمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد النبوي: “شكر مستحق لفريق عمل كبير حمل على أكتافه توصيل #رسالة_الإمام وسيكون سببا في انتشارها في قادم الأيام العاملين العظماء بجميع الأقسام المنتج الكبير :محمد سعدي المخرج الكبير :الليث حجو السيناريست الموهوب :هشام عبية مدير التصوير الكبير:تيمور تيمور مصممة الأزياء الكبيرة :د سامية عبد العزيز مهندس الديكور الكبير :عادل المغربي المؤلف الموسيقي الكبير :تامر كروان مدير المشروع:محمد سري المنتج المنفذ:محمد مشيش”.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

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