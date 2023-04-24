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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هدية العيد.. أفضل هاتف للفئة المتوسطة من أوبو بإمكانات جبارة

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 7

أدى الارتفاع المبالغ لأسعار الهواتف الذكية إلى بحث الكثيرين عن الهواتف المتوسطة التي تجمع ما بين السعر المناسب مع الإمكانات المتميزة في الشاشة والكاميرا وأيضا المعالج القوى، والتي تتراوح أسعارها في فئة 10 آلاف جنيه، ويعد هاتف Oppo Reno 7 من شركة أوبو واحدا من هذه الهواتف. 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 7 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 10 آلاف و 150  جنيها وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 7 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 7 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، وقياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف، وتصنيف IPX4، وألوان الأسود، والبرتقالي.        

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 7 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 7 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 7 على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم ColorOS 13 للسوفت وير. 

 

 

 

هاتف Oppo Reno 7 سعر هاتف Oppo Reno 7 هواتف أوبو هواتف الفئة المتوسطة

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