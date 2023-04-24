بيان عاجل من السفارة الليبية في الخرطوم بشأن إجلاء رعاياها

أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم، اليوم الاثنين، إجلاء 105 من رعاياها وموظفي سفارتها في السودان عبر ميناء بورتسودان.

وقالت السفارة في بيان لها: "في هذه اللحظات من الساعات الأولى ليوم الإثنين الموافق: 2023/04/24 ميلادي وبفضل الله بدأ صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى الباخرة لإجلائهم من ميناء (بورتسودان) إلى مدينة (جدة) بالمملكة السعودية وعددهم (105) مواطناً".

وأضافت: "تمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب".

وكان أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت في سفارة بلاده بالسودان.

وقال في تغريدة على تويتر: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات كندا في السودان. إن دبلوماسيينا في أمان - فقد تم إخراجهم ويعملون من خارج البلاد - ونحن نبحث في كل خيار ممكن لدعم موظفينا العاملين محليًا".

وأضاف: "نحن نبحث أيضًا في كل خيار ممكن لدعم الكنديين في السودان. نحن قلقون للغاية من الوضع الخطير والمتطور بسرعة على الأرض، ومسؤولونا على اتصال مع الكنديين المتضررين".

وتابع: "كما تم حشد المسؤولين الكنديين في البلدان المجاورة للمساعدة. لقد نشرنا فريق الانتشار السريع الدائم لدينا في جيبوتي لتعزيز قدرتنا على دعم الاحتياجات وتقييمها بشكل أكبر".

واختتم قائلا: "ونحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والمشاركة في جهود الوساطة مع الشركاء الإقليميين. نحن ملتزمون بدعم شعب السودان في رغبته في انتقال سلمي ومستقبل ديمقراطي".