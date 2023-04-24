مقتل 60 شخصا في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

أعلنت السلطات المحلية في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، مقتل حوالي 60 مدنيا في هجوم مسلح شمال البلاد.

ومن ناحية أخرى، تعتزم السلطات في جمهورية بنين تجنيد خمسة آلاف عنصر في قواتها الأمنية لتعزيز عمليات حماية الحدود الشمالية للبلاد من التهديد الإرهابي، وفق ما أعلن مسؤول رفيع، حيث تواجه بنين وتوغو وغانا وساحل العاج، وهي دول تقع على السواحل الغربية لأفريقيا، تهديدات متزايدة عند حدودها الشمالية من جراء هجمات يشّنها إرهابيون انطلاقاً من بوركينا فاسو.



وتقول قوات بنين إنها تصدّت لنحو عشرين عملية تسلل عبر الحدود منذ العام 2021. كذلك شهدت توغو هجمات على حدودها الشمالية، وقد جاء في بيان صحفي للمتحدث باسم حكومة بنين ويلفريد هونجبدجي أن المجنّدين الجدد، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وبعد تلقّيهم التدريبات الأساسية، سيتم توزيعهم على القوات المسلّحة، خصوصاً في مناطق تشهد «محاولات تسلّل إرهابية».



وقالت القوات المسلّحة البنينية، إن عملية التجنيد ستستمر حتى الخامس من مايو المقبل، فيما زار الرئيس الرواندي بول كاجامي، الأسبوع الماضي، نظيره البنيني باتريس تالون في العاصمة كوتونو، حيث أجريا محادثات تناولت التعاون الأمني على طول الحدود.

وذكر تالون، خلال استقباله نظيره الرواندي «تواجه بنين انعدام الأمن القادم من منطقة الساحل، والتهديد حقيقي في شمال بنين»، فيما أشار تالون إلى أن بلاده يمكن أن تستفيد من دعم تقدّمه رواندا التي يتمتّع جيشها بـ«الخبرة والمعرفة».

