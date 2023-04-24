عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرسال قوات.. قرار جديد من البرلمان السويدي بشأن السودان

السودان
السودان

أعلن البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، الموافقة على إرسال 400 جندي إلى السودان من أجل إجلاء الرعايا وموظفي السفارة في الخرطوم.

وكان أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم، اليوم الاثنين، إجلاء 105 من رعاياها وموظفي سفارتها في السودان عبر ميناء بورتسودان.

 

وقالت السفارة في بيان لها: "في هذه اللحظات من الساعات الأولى ليوم الإثنين الموافق: 2023/04/24 ميلادي وبفضل الله بدأ صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى الباخرة لإجلائهم من ميناء (بورتسودان) إلى مدينة (جدة) بالمملكة السعودية وعددهم (105) مواطناً".

 

وأضافت: "تمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب".

 

وكان أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت في سفارة بلاده بالسودان.

 

وقال في تغريدة على تويتر: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات كندا في السودان. إن دبلوماسيينا في أمان - فقد تم إخراجهم ويعملون من خارج البلاد - ونحن نبحث في كل خيار ممكن لدعم موظفينا العاملين محليًا".

المملكة السعودية السعودية البرلمان السويدي جاستن ترودو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

للمرة الثالثة.. إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

بمعالج كوالكوم .. اعرف سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 11 من شاومي

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هذا ما يحدثه القلق والتوتر في عمرك.. تفاصيل

لا أستطيع صلاة الفجر رغم انتظامي في أداء الأوقات الأخرى.. ماذا أفعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ