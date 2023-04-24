وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان إلى معبر أرقين في طريقهم لأسوان

وصل إلى معبر أرقين الحدودي مجموعة من المصريين العائدين من السودان بعد وصولهم وهناك تجمعات كبيرة من الأتوبيسات ستقل الجالية المصرية وستذهب مباشرة إلى أسوان.

وقالت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها أن الشباب سيعود إلى موقف كركر في أسوان كمحطة نهائية تصل إليها الأتوبيسات، ثم يستطيع أي مواطن مصري أن يذهب إلى بيته بوسيلة النقل التي يختارها.

وقالت إن الكثير من الطلبة العائدين عبروا عن شعورهم بالأمان والراحة عند دخولهم الأراضي المصرية.

وكشفت ان هناك استعدادات لوجستية في معبر أرقين لتقديم كافة الخدمات اللازمة، مشيرا إلى أن غالبية الطلبة المصريين العائدين يدرسون بكليات طبية.

وكان قد شهد معبر أرقين الحدودي حالة من الاستنفار القصوى من جميع أجهزة الدولة لاستقبال المصريين، وكل التجهيزات تمت على قدم وساق منذ أيام لاستقبال هؤلاء الشباب.