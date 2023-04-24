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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالثة.. إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" للمرة الثالثة.

وقال الرئيس المكسيكي إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثالثة، مضيفا أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام رغم أن حالته ليست بالخطيرة.

وكان لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 69 عاما والذي تعرض لأزمة قلبية خطيرة في عام 2013 قد أبلغ عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كوفيد-19 في ذروة الجائحة.

وكتب على حسابه الرسمي على تويتر "ليس الأمر خطيرا.. قلبي 100 بالمئة".

وقال لوبيز أوبرادور إن وزير الداخلية آدان أوجوستو لوبيز سيحل محله في المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد.

وفي يناير من العام الماضي 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية وتبين أنه بصحة جيدة

كوفيد-19 فيروس كورونا المستجد الرئيس المكسيكي

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