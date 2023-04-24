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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد التعثر أمام بطل جنوب أفريقيا في الكونفدرالية

صدى البلد

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي لا تعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب يوم ٣٠ أبريل الجاري، وبيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

شدد باتشيكو على أنه غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة وأنه تحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز، مشددا على أن هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء.

وشدد على أن الفريق أمامه مباراة أخرى ولن يفقد الثقة في اللاعبين وسيعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل.

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